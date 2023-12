Die Bachelors: Sebastian Klaus und Dennis Gries sind die Rosenkavaliere!

Erstmals präsentiert RTL anstatt einem Bachelor gleich zwei Rosenkavaliere, die ihre Traumfrau im Fernsehen finden möchten: Sebastian Klaus und Dennis Gries sind 2024 „Die Bachelors“, denn aller guten Dinge sind zwei! Werden die beiden bei diesem Liebesabenteuer beste Freunde oder harte Konkurrenten?

Premiere auf der einen Seite und back to the roots auf der anderen Seite: Im malerischen Südafrika, wo schon Ur-Bachelor Paul Janke seine Liebe suchte, stürzen sich Familienmensch Sebastian und Sportskanone Dennis in ihr rosiges Abenteuer. Sonne, prickelnde Dates und die doppelte Flirtpower sind dabei garantiert! Wenn die beliebte Dating-Show Anfang 2024 in die 14. Staffel geht, ist vieles anders: Nicht nur die doppelte Bachelor-Power geht an den Start, auch treffen Sebastian und Dennis die Traumfrauen vorab zu Blind Dates in Deutschland. Erstmals dürfen sie aus insgesamt 30 Frauen ihre 22 Herzdamen auswählen, die sie bei der aufregenden Reise nach Südafrika begleiten werden.

Was sagen die beiden zu dieser neuen Situation? „Es ist unglaublich aufregend, Teil von etwas komplett Neuem zu sein. Nicht nur, dass wir die Liebe im Doppelpack suchen – die Blind Dates bieten die Möglichkeit, die Frauen von Anfang an noch besser greifen zu können und nach der gemeinsamen Wellenlänge zu suchen. Und so wie der andere Bachelor Konkurrenz darstellen kann, könnten wir aber auch gegenseitig die Rolle eines besten Freundes einnehmen, der die Entscheidungen des anderen unterstützt oder auch kritisch hinterfragt. Diese Ungewissheit macht das Abenteuer noch aufregender als es sowieso schon ist“, so Sebastian. Auch Dennis freut sich sehr: „Let’s go! Das ist das Abenteuer, worauf ich immer schon gewartet habe. Davon habe ich schon in meiner Jugend geträumt. Zum zweiten Bachelor habe ich mich zunächst gefragt, ob das funktionieren wird. Jetzt denke ich mir aber, dass es cool ist, vielleicht einen Buddy an meiner Seite zu haben.“

Das sollte man über die beiden Rosenkavaliere wissen

Sebastian Klaus

Der 35-jährige Sebastian war bereits verlobt, ist jetzt jedoch bereit, die große Liebe zu finden. Auch wenn schon länger keine Frau mehr sein Herz erwärmen konnte, träumt das Nordlicht von einer eigenen Familie: Frau, zwei Kinder, Haus im Grünen.

NAME: Sebastian Klaus

ALTER: 35

WOHNORT: Hamburg

BERUF: Sales Manager in der Immobilien-Branche

HOBBIES: Fitness/Crossfit/Calisthenics, Gesellschaftsspiele spielen mit der Familie, brunchen, spazieren gehen, Skifahren

SINGLE SEIT: einem Jahr

FUN FACT(S): duscht jeden Morgen fünf Minuten lang kalt, hängt seine Wäsche immer nach dem gleichen Prinzip auf, kann 60 Sekunden lang im Handstand stehen

Dennis Gries

Strahlemann Dennis steckt einen mit seiner offenen und lebensfrohen Art direkt an. Der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann hat sich beruflich bereits seine Träume erfüllt. Er ist Inhaber einer Fitness- und Wellnessanlage und hat ein Start-up gegründet. Durch seinen beruflichen Erfolg hat er eine finanzielle Sicherheit erreicht, die ihn aber allein nicht glücklich macht: „Ich habe alles und bin in der Blüte meines Lebens, nur die richtige Frau an meiner Seite fehlt noch“, so der 30-Jährige.

NAME: Dennis Gries

ALTER: 30

WOHNORT: Kempten

BERUF: Inhaber einer Premium Fitness- und Wellnessanlage und Start-up-Gründer (Fitnessautomat)

HOBBIES: Fitness, Eishockey, Wakeboarden, Snowboarden, gesundes Essen kochen

SINGLE SEIT: einem Jahr

FUN FACT(S): hat immer eine Packung Maiswaffeln dabei und überlässt Essen nie dem Zufall