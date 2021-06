Die Alm 2021: So tickt Kandidatin Katharina Eisenblut

Bekannt wird Katharina Eisenblut durch ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“. In der neuen Staffel von „Die Alm – Promischweiß & Edelweiß“ will sie als Siegerin die Show verlassen.

Bei DSDS trat sie gleich zweimal auf: Nachdem sie bereits im Alter von 16 Jahren an dem Gesangs-Wettbewerb teilnimmt, schafft sie es 2021 in die Top 20 und sorgt für Schlagzeilen. Mit ihrer Mutter betreibt Katharina aktuell einen gemeinsamen Döner-Imbiss und mit DSDS-Mitstreiter Marvin hat sie ihre große Liebe gefunden.

Interview mit Katharina Eisenblut

„Die Alm“ ist kein Ponyhof: Was erwartest Du von Deiner Teilnahme?

„Ich erwarte von mir selbst, dass ich über mich hinauswachse, an meine Grenzen komme und auch neue Grenzen erfahre. Normalerweise hast du ja nicht die Chance auf einer Alm ein Leben wie vor 100 Jahren zu führen. Was ich dabei wichtig finde, ist, sich der Vergangenheit bewusst zu werden: Geschichte zu leben.“

Kein warmes Wasser, kein Strom, kein Social Media, kein Luxus. Was wirst Du wohl am meisten vermissen?

„Den Luxus eher weniger. Was mir am meisten fehlen wird, sind mein Freund und mein Hund.“

Ein Leben ohne Handy und Internet. Hand aufs Herz: Wie lange hältst Du es normalerweise ohne aus?

„Ich schaue wirklich oft drauf und muss ehrlich sagen, dass ich ein bisschen süchtig bin. Ich habe es immer dabei und bin immer erreichbar, ich schalte es abends noch nicht einmal aus. Social Media fehlt mir dabei gar nicht so sehr, aber mit Freunden kommunizieren zu können. Ohne Handy fühlt man sich ein bisschen nackt. Das wird eine ziemliche Umstellung.“

„Die Alm“ bedeutet frühes Aufstehen, Tiere versorgen, Brot backen, Gras sensen. Wo liegen Deine Stärken?

„Ich habe wirklich so gar keinen Plan von dem ganzen Kram. Aber was mir Spaß machen wird, sind die Tiere. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich ein bisschen zu schwach bin, um den körperlichen Arbeiten gerecht zu werden. Holz hacken und den Stall ausmisten, dafür fehlt mir ein bisschen die Kraft in den Armen. Aber ich werde es alles probieren und wahrscheinlich mit Muckis von der Alm kommen.“

Was glaubst Du welche Rolle Du auf der Alm übernehmen wirst? Siehst Du Dich eher als Strategin, die die Arbeit verteilt oder als Umsetzerin, die kräftig anpackt?

„So ganz genau kann ich das noch nicht sagen. Ich kann nur versprechen, dass ich mich ohne Problem hinstelle und arbeite – auch wenn’s hart wird.“

Hast Du Dich auf das Bauernhof-Leben vorbereitet oder lässt Du alles auf Dich zukommen?

„Ich habe ein bisschen recherchiert, wie das Leben früher war. Dass man zum Beispiel Wasser holen und abkochen muss. Und ich habe mich mit Methoden beschäftigt, wie man Naturkosmetik herstellt, falls wir gar keine Pflegeprodukte haben werden. Ich brauche einfach ein Shampoo und eine Spülung. Mit Dinkelmehl kann man gut Shampoo herstellen oder mit Apfelessig die Haare waschen. Und ich stehe jetzt schon jeden Morgen um5:00 Uhr, spätestens 5:30 Uhr auf, weil ich weiß, dass ich sonst nicht aus demBett kommen werde.“

Früh aufstehen, Stall ausmisten, Tiere füttern, Holz hacken und noch vieles mehr… Wovor schreckst Du jetzt schon zurück?

„Melken kann ich schon: Ich bin ein Landmädl aus Bayern. Davon werden viele Zuschauer:innen bestimmt ganz überrascht sein,weil sie das nicht von mir erwarten. Und vor Dreck habe ich schon gar keineSorge. Das kriege ich alles hin. Wovor ich ein bisschen Angst habe, sind die Spiele oder Aufgaben. Ich habe Angst vor Höhe und vor allen Insekten und Krabbeltieren.“

In den Bergen, weit weg von allem… Gibt es auch etwas, worauf Du Dich freust?

„Ich freue mich sehr auf die Tiere – und auf das Experiment ohne Handy zu leben (lacht). Außerdem werde ich die Gelegenheit nutzen, um mit dem Rauchen aufzuhören. Allein schon wegen meinen, vielen, sehr jungen Fans. Nachdem es bei ‚DSDS‘ sehr turbulent und in der Gruppe vielleicht nicht immer ganz harmonisch war, habe ich mir außerdem vorgenommen, Fehler auch bei mir selbst zu suchen. Ich möchte diese Chance nutzen und zeigen, dass ich an mir gearbeitet habe. Ich werde versuchen,Harmonie auf die Alm zu bringen (lacht).“

Was sagt Dein Freund zu Deiner Teilnahme?

„Mein Freund, meine Mama, meine Familie und engste Freunde sagen, dass sie sehr stolz auf mich sind und dass sie hinter mir stehen,weil sie wissen, wie ich bin. Egal wie die ganze Sache ausgeht (lacht). Und dassich Spaß haben soll.“

Die Zuschauer bei „DSDS“ haben Dich als sehr emotional kennengelernt.Bist Du generell ein emotionaler Typ?

„Ich bin generell sehr emotional. Ob ich nah am Wasser gebaut bin, kommt aber immer auf die Situation an. Musik ist meine Leidenschaft, dafür habe ich bei ‚DSDS‘ natürlich alles gegeben. Wie das bei ,Die Alm‘ sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich bin eine emotionalePerson – und wenn ich das nicht mehr wäre, wäre ich nicht mehr real.“

Warum bist Du die perfekte Alm-Kandidatin?

„Weil ich voller Überraschungen bin und man viele Dinge von mir vielleicht einfach nicht erwartet.“

Ich ziehe auf „Die Alm“, weil …

„… ich über mich hinauswachsen und Freude und Entertainment verbreiten will.“

