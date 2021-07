Die Alm 2021: Drei Kandidaten verlassen die Show!

Am 24. Juni hat die dritte Ausgabe von ,,Die Alm“ begonnen. Nun verlassen gleich drei Promis die Berghütte – der eine mehr oder weniger freiwillig, die anderen mussten! Die zweite Folge hat es echt in sich, denn es gab nämlich ordentlich Zoff. Doch was war passiert und wer ist jetzt raus?

Wenn man elf Stars in eine Hütte steckt, dann kann das auf Dauer einfach nicht gut gehen. Das konnte man in der zweiten Folge von ,,Die Alm“ sehen. Gleich mehrere Promis müssen wieder abreisen – und das schon in der zweiten Folge. Ein Kandidat musste sogar wegen gesundheitlichen Gründen die Hütte verlassen. Aber was war eigentlich passiert?

DSDS Teilnehmerin Katharina Eisenblut doch wieder drin!

Direkt in der Auftaktfolge platzten die Emotionen aus der 26-Jährigen und verkündete direkt in der ersten Folge ihren Ausstieg. Doch ist Katharina Eisenblut nun wirklich raus? Nein! Die Beauty hat sich nämlich doch noch einmal umentschieden und ist also weiterhin fester Bestandteil der Show. Es sei eine emotionale Überreaktion gewesen, für die sie sich bei den anderen entschuldigte. Es gibt also eine „Rückkehrerin“. Doch das ist nicht die einzige Überraschung der zweiten Folge von ,,Die Alm“. Es gibt nämlich auch drei Promis, die die Berghütte verlassen (müssen).

Diese drei Promis sind nach Folge zwei raus

Die Aktion von Katharina Eisenblut kam aber nicht bei jedem Showteilnehmer gut an. So brachte es beispielsweise Starkoch Christian Lohse völlig auf die Palme. Nicht nur, dass sie beim Essen ständig Extrawünsche hätte. Das brachte ihn sogar so sehr zum Kochen, dass er wegen Bluthochdrucks unfreiwillig aussteigen musste. Doch er war nicht der einzige „Absteiger“ von der Alm. Die Stars mussten nämlich am Ende der Folge noch Teilnehmer nominieren, die die Show verlassen müssen. Es traf „Queen of Drags“-Gewinnerin Yoncé Banks und Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer Ioannis Amanatidis. ProSieben zeigt „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“ seit dem 24. Juni 2021 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Alm 2021: Mirja du Mont spricht über ihre Krankheit!