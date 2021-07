Die Alm 2021: Diese Szene war für Zuschauer zu viel!

Dass Trash-TV-Formate immer mal den einen oder anderen Cringe-Moment haben, ist völlig normal. Doch eine Szene ließ das Gemüt vieler Zuschauer kochen. Eddy Kante versuchte nämlich bei dem früheren Pornosternchen Vivian Schmitt zu landen – und zwar mit üblen Machosprüchen. Das kam überhaupt nicht gut an.

In die Berghütte ist neuer Schwung reingekommen. Es sind nämlich nicht nur zwei Stars gegangen, sondern auch zwei neue dazu gekommen. Darunter auch Eddy Kante, der bei den Fans einen ordentlich Marathon durch viele verschiedene Fettnäpfchen hinlegte. Auf Twitter gab es dafür einen ordentlichen Shitstorm.

Stars kommen und gehen

Nachdem in der letzten Woche Katharina und Matze gehen mussten, kamen nun zwei neue wieder dazu. So ist nun Paris Herms, die durch ,,Real Barbie of Berlin“ bekannt wurde und der früher Bodyguard von Udo Lindenberg, Eddy Kante, eingezogen. Dass aber neue Kandidaten in die Show kommen, hat nicht jeder gefeiert. So war Ioannis Amanatidis alles andere als erfreut über den Zuwachs. „Wir sind gerade im Endspurt, und auf einmal sieht man zwei Leute reinlaufen“, sagte er genervt.

Eddy Kante eckt gleich mal ordentlich an

Doch für den Aufreger in der neusten Folge sorgte vor allem der frühere Bodyguard. Allein als er von Siria Campanozzi nach seinem Namen gefragt wurde und er mit ,,Nenn mich einfach Gott“ antwortet, wusste man direkt in welche Richtung es mit ihm laufen wird. Für so manchen Promi, aber auch vor allem bei den Zuschauern war er da schon unten durch. Doch das war nicht das Schlimmste. Er versuchte später nämlich mit Machosprüchen bei Vivian Schmitt zu landen. So versuchte es der 61-Jährige mit dem Spruch ,,230 Anschläge pro Minute, und ich rede nicht von der Schreibmaschine“ und der kam alles andere als gut an. Natürlich überschlugen sich gleich die Twitter-Trends. Es gab für Eddy Kante einen ordentlichen Shitstorm. ProSieben zeigt „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“ seit dem 24. Juni 2021 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Alm 2021: Die Promis im Überblick!