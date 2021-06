Die Alm 2021: Das sind die Kandidaten!

Alpenglühen statt Blitzlicht-Gewitter und Gummistiefel statt High Heels: ProSieben zeigt eine Neuauflage der Realityshow „Die Alm – Promischweiß & Edelweiß“. Nun wurden auch die Kandidaten offiziell bekanntgegeben.

ProSieben macht die dritte Staffel von „Die Alm – Promischweiß & Edelweiß“ zum Sommer-Event und zeigt sechs Folgen der

Reality-Show ab 24. Juni 2021 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Zwischen Schafen, Kühen und jeder Menge Weidengeflüster tauschen die Promis ihr Glamour-Leben gegen den Alm-Alltag ein – mit allem Mist, der dazu gehört. Das Moderatoren-Duo Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren beobachtet und kommentiert das heitere Treiben auf der prominentesten Alm der Welt.

„Ich bin ein großer Reality-TV-Fan und sauge wirklich alles aus dem Genre auf. Das wird ein sehr spannendes Paket. Für Collien und mich ist es das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten – ich freu mich echt darauf“, sagt Christian Düren in einem Interview mit ProSieben. „Da ist bestimmt ordentlich was los auf der Alm. Vermutlich klopfen wir nach drei Tagen an und wollen mit einziehen. Ich bin sehr froh, dass ich mit Christian mein persönliches Reality-TV-Wikipedia an meiner Seite habe“, so Collien Ulmen-Fernandes.

Diese Promis sind bei „Die Alm“ dabei

Model Mirja du Mont

Sternekoch Christian Lohse

Olympionikin Magdalena Brzeska

Erotik-Queen Vivian Schmitt

Influencer und Frauenschwarm Ioannis Amanatidis

Drag Queen Yoncé Banks

Influencerin Siria Campanozzi

DSDS“-Sternchen Katharina Eisenblut

Influencer und Womanizer Aaron Hundhausen

Fitness-Influencer Hollywood Matze

Wie meistert die Alm-Prominenz das einfache Leben ohne Strom und fließend Wasser? Wer besteht die MuhProben und das Zusammenleben mit anderen prominenten Zeitgenoss:innen am besten? Und wer entpuppt sich für seine Mitbewohner:innen als echter Alm-Traum oder scheitert am geringsten Mist? Welcher der Promis verlässt die malerische Idylle als Almkönig:in? Die Promis stehen vor einer krassen Herausforderung, doch am Ende kann nur einer die Show gewinnen. ProSieben zeigt „Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" ab dem 24. Juni um 20:15 Uhr.