Die 6 häufigsten Fehler beim Plätzchen backen

Plätzchen backen gehört für viele zur Weihnachtszeit einfach dazu. Zu trocken, zerlaufen oder gar verbrannt – mit dem Ergebnis ist man danach nicht zufrieden? Dann hat man wohl einige Fehler gemacht, die man lieber vermeiden sollte.

Statt Plätzchen einzukaufen, kann man diese auch selber machen. Denn das Ergebnis ist ein deutlich leckeres und macht dazu auch noch Spaß in der Weihnachtszeit. Die ein oder andere Panne beim Plätzchen backen hat wohl jeder schon mal erlebt. Und meist sind es ganz banale Fehler, welche die Plätzchen regelrecht ruinieren können. Mit einigen Tipps kann man jedoch Missgeschicke vermeiden.

Diese Fehler sollte man beim Plätzchen backen vermieden werden

Teig wird vor dem Ausrollen nicht gekühlt

Wenn der Teig beim Ausrollen zu warm ist, kann er Schaden nehmen und bleibt eher am Nudelholz hängen. Fertigen Teig sollte man deshalb lieber in Frischhaltefolie einrollen und vor dem Backen bis zu zwei Stunden in den Kühlschrank legen. Noch einfacher ist es, wenn man den Teig am Vortag zubereitet und über Nacht im Kühlschrank aufbewahrt.

Zu viel Mehl verwenden

Mehl gehört beim Plätzchen backen einfach dazu – jedoch sollte man davon auch nicht zu viel verwenden. Die Arbeitsfläche wird dabei großzügig mit Mehl eingerieben – aber genau hier liegt der Fehler. Denn zu viel Mehl sorgt dafür, dass die Plätzchen trocken werden. Der Teig sollte deshalb auf Frischhaltefolie ausgerollt werden – dort bleibt garantiert nichts hängen. Oder man rollt den Teig direkt auf dem Backblech aus. Damit die Plätzchen nicht kleben, kann man auch Backpapier auf dem Blech auslegen. Wenn der Teig doch mal zu trocken ist, kann man etwas Milch dazugeben.

Ofen nicht vorheizen

Eigentlich ist es logisch, dass man den Ofen vorheizen muss. In der Back-Euphorie kann man das jedoch schon mal vergessen und geht das Risiko ein, mit verbrannten Plätzchen überrascht zu werden.

Keinen Abstand zwischen den Keksen lassen

Die meisten legen die Kekse sehr eng beieinander auf das Backblech. Die Folge: Durch das Backen werden die Plätzchen größer und können ineinander verlaufen. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, dass man später einzelne Plätzchen auseinanderbrechen müsste. Deshalb sollte man auf dem Backblech zwischen den Keksen immer genug Platz lassen.

Warme Butter verwenden

Bei den meisten Plätzchen-Rezepten gehört Butter einfach dazu. Jedoch sollte man nie warme Butter verwenden. Der Grund: Warme Butter kann dafür sorgen, dass die Plätzchen verlaufen und völlig aus der Form geraten. Deshalb sollte Butter immer gekühlt sein.

Eier werden nicht richtig getrennt

Für viele Kekse wird Eischnee benötigt. Damit das Eiweiß jedoch wirklich fest wird, ist es wichtig, dass man es sorgfältig vom Eigelb trennt. Denn wenn Eigelb und Eiweiß gemischt werden, wird es nicht steif und somit die Plätzchen unbrauchbar.