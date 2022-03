Wow! Die 5 schönsten Orte für das perfekte Instagram-Foto

Mal schnell ein Foto schießen, schnell einen Filter drüber legen und bei Instagram hochladen? Von wegen! Obwohl das soziale Netzwerk einst als App zum schnellen Teilen von Fotos gedacht war, steckt mittlerweile hinter den meisten Instagram-Bildern viel Arbeit.

Toll inszenierte Fotos bringen einfach mehr Likes und mal ehrlich: der ganze Feed sieht dann einfach cooler aus. Doch wo kannst du die besten Selfies machen? KUKKSI zeigt dir 5 tolle Orte beziehungsweise Gegenden in Deutschland, die perfekt für Insta-Pics geeignet sind.

Die 5 schönsten Orte für ein Instagram-Foto

Rakotzbrücke: Inmitten von idyllischer Natur findest du diese faszinierende Brücke. Gerade wer auf Symmetrie steht, wird bei dieser Location glücklich. Denn die halbrunde Brücke spiegelt sich wunderschön in dem Wasser, dass sie umgibt. Zu finden ist der Fotospot im Azaleen- und Rhododendronpark im sächsischen Kromlau.

Schnoorviertel: Dieses historische Viertel in der Stadt Bremen ist perfekt für alle Fans von „Harry Potter“. Denn in den kleinen, urigen Gässchen fühlt man sich tatsächlich wie in der berühmten Winkelgasse. Und das macht sich natürlich auch auf Instagram gut! #harrypottervibes

Neuschwanstein: Dieses Schloss ist weit über die Grenzen Deutschlands bekannt. Aus aller Welt reisen Touris an, um das Märchenschloss in Süddeutschland zu fotografieren. Kein Wunder, schließlich ist diese Kulisse in Hohenschwangau bei Füssen perfekt für ein verträumtes Foto.

Königssee: In Schönau im Bundesland Bayern bietet dieser See einen atemberaubenden Anblick. Die Natur rund um den Bergsee ist für alle Hobbyfotografen ein wahrer Traum und erinnert an die tollen Nationalparks Nordamerikas. Beim Wandern am Königssee kannst du die blaue Lagune in ihrer vollen Pracht ablichten.

Burg Eltz: Dieses beeindruckende Bauwerk bringt dich zurück ins Mittelalter. Die kleinen Türmchen und die umliegenden Wälder machen diese Burg zur perfekten Instagram-Location. Besonders tolle Fotos kann man vor dem Eingang schießen.