Das sind die 5 größten Städte der Welt

New York, Tokio oder auch Los Angeles – wenn es um die größten Städte der Welt geht, denken die meisten genau an diese Metropolen. Dabei gibt es auf der Welt noch viel größere Städte. Kannst du dir vorstellen, wo die krassesten Metropolen der Welt liegen? Falls nein, dann solltest du auf der Weltkarte Richtung Osten schauen.

Mittlerweile gibt es sehr viele Städte, die unglaublich schnell wachsen und uns eigentlich kaum bis gar nicht bekannt sind. Zum einen ist das super interessant, auf der anderen Seite aber irgendwie auch sehr beängstigend. Denn eigentlich explodieren die Einwohnerzahlen nur in einem Land so richtig extrem – und das ist China.

Das sind die 5 größten Metropolen

Chongqing

Die chinesische Stadt ist für uns komplett unbekannt. Dennoch ist sie eine der am schnellsten wachsenden Metropolen der Welt. Noch vor fünf Jahren hatte sie weniger als halb so viele Einwohner. Heute sind es rund 33 Millionen Einwohner. Wahnsinn, oder? Damit ist sie übrigens auch größer als Hongkong und Shanghai zusammen. Die beiden haben nämlich 25,5 und 8 Millionen Einwohner.

Shanghai

Wenn wir schon einmal bei Shanghai sind, dann können wir die Metropole gleich mal ansprechen. Auch wenn sie im Vergleich zu Chongqing viel kleiner ist, kommt sie auf dennoch auf stolze 25,5 Millionen Bewohner. Mit einer Fläche so groß wie sieben Mal Berlin gehört Shanghai zu den größten Städten der Welt.

Tokio

Es ist zwar sehr knapp, aber dennoch liegt Tokio an der Spitze der größten Städte der Welt. Vielleicht ist es auch eins der letzten Jahre, wo es noch so ist. Denn die japanische Hauptstadt wächst nicht ansatzweise so schnell wie die Metropolen in der chinesischen Volksrepublik. Dennoch kommt Tokio auf 37,5 Millionen Einwohner.

Delhi

Noch vor neun Jahren hatte die indische Hauptstadt und Metropolregion 18 Millionen Einwohner. Heute sind es schon ganze 28, 5 Millionen Einwohner. Nahezu eine Million pro Jahr neue Bewohner. Das ist schon eine krasse Hausnummer. Im Vergleich: Berlin hat gerundet vier Millionen Einwohner.

Mumbai

Und auch diese indische Stadt ist ein echter Gigant. Immerhin kommt die Metropole auf rund 20 Millionen Einwohner. Sie liegt an der Westküste Indiens und ist heute das Finanzzentrum Indiens. Schon gelesen? Das sind die 5 höchsten Gebäude der Welt.