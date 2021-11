Das sind die 4 schlimmsten Fehler zu Beginn einer Beziehung

Du hast dich in einen Typen total verknallt – und dann hat es endlich geklappt: Ihr seit endlich zusammen und es ist auch alles perfekt. Damit es aber so bleibt, solltest du einige Fehler lieber vermeiden. Viele Paare vor dir waren nämlich schon in der gleichen Situation. Wenn du diese Dinge vermeidest, wirst du garantiert sehr lange weiterhin glücklich bleiben.

Gerade am Anfang der Beziehung, wenn man die rosarote Brille auf hat, macht man manchmal sehr schnell dumme Fehler. Das ist aber normal. Immerhin sind so viele tolle Gefühle in einem. Damit ihr aber auch weiterhin auf Wolke 7 bleibt und ihr euch auch weiterhin so gut versteht, solltest du diese Tipps beachten.

Diese Fehler solltest du Beginn einer Beziehung vermeiden

Freiraum lassen

Gerade am Anfang will man den Partner eigentlich gar nicht mehr loslassen. Doch das musst du lernen. Wenn ihr euch nämlich gegenseitig einschränkt, kommt es irgendwann zu Problemen. Zuneigung und Interesse ist schön, doch jeder braucht auch mal etwas Zeit für sich.

Nicht kontrollieren

Manche sind sehr schnell eifersüchtig und manche gar nicht. Das kommt immer auf das Vertrauen zwischen euch an. Doch es ist wichtiger, dieses Vertrauen aufzubauen, anstatt den Partner zu kontrollieren. Das schränkt nur ein und außerdem fühlt es sich für den anderen auch nicht gut an. Denn immerhin kann man dann das Missvertrauen spüren. Die Harmonie zwischen euch wäre dann schnell weg.

Zu frühe Zukunftspläne

Zukunftspläne sind schön und wichtig, doch noch nicht am Anfang der Beziehung. Da will man einfach nur eine tolle Zeit verbringen und nicht über Dinge, wie Kinder oder Hochzeit reden. Das könnte deinen Partner auch sehr schnell einengen.

Lass die Vergangenheit ruhen

Wenn man sich gefunden hat und sich alles perfekt anfühlt, dann ist ein Gesprächsthema wie die Ex-Freundin, nicht wirklich passend. Schnell könnte man sich mit einer anderen gescheiterten Beziehung verglichen fühlen. Das ist wirklich nicht schön.