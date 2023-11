Mit Disney ist wohl jede Generation groß geworden. Ob Mickey und Donald, Arielle und Belle oder Anna und Elsa – viele Disney-Figuren bringen uns zusammen. Zahlreiche Klassiker sorgen in der Vorweihnachtszeit für einen gemütlichen Kuschelabend.

Weihnachtsfilme gehören für viele in der besinnlichen Zeit einfach dazu. Die Disneyfilme prägten die Kindheit – jeder hat wohl einen Lieblingsfilm. Zahlreiche Weihnachtsfilme und Klassiker mit Prinzen und Prinzessinnen, Bösewichte und Helden kommen aus dem Hause Disney und verkürzen die Zeit zu den Festtagen. Die meisten Streifen sind auch beim Streamingdienst Disney+ verfügbar.

Die 14 schönsten Disney-Filme zur Weihnachtszeit

„Arielle, die Meerjungfrau“ (1990)

Im Jahr 1990 erschien die Originalversion von „Arielle, die Meerjungfrau“. Der Film basiert auf das Märchen „Die kleine Meerjungfrau“ von Hans Christian Andersen. Die Zeichentrickfigur mit den langen roten Haaren ist einer der bekanntesten Disney-Figuren.

„Der Esel von Bethlehem“ (1978)

Den Film „Der Esel von Bethlehem“ werden viele wohl nicht kennen – dabei handelt es sich um einen echten Geheimtipp. Der Zeichentrickfilm beleuchtet die Weihnachtsgeschichte von einer anderen Seite – es geht dabei um den Ursprung des Festes.

„Kevin – Allein zu Haus“ (1990)

Wenn man seinen Lachmuskeln zur Weihnachtszeit etwas Gutes tun will, sollte man auch in diesem Jahr „Kevin – Allein zu Haus“ nicht verpassen. Es ist der wohl bekannteste Film zur Weihnachtszeit, wo der kleine Kevin von seiner Familie zu Hause vergessen wird. Zwei Jahre später kam „Kevin – Allein in New York“ in die Kinos.

„Nightmare Before Christmas“ (1993)

Der Film „Nightmare Before Christmas“ beruht auf einer Geschichte des Autors Tim Burton. In dem Film ist in Halloween Town jeden Tag Halloween. Skelett Jack hat jedoch genug von Halloween und entdeckt durch Zufall die Weihnachtswelt.

„Schneewittchen und die sieben Zwerge“ (1937)

Der Zeichentrickfilm „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ ist einer der ältesten Weihnachtsfilme in der Disney-Ära und basiert auf einem Märchen der Gebrüder Grimm. Der Streifen stammt nämlich aus dem Jahr 1937. Die Geschichte um die Zwerge, welche Schneewittchen bei sich aufnimmt, ist bis heute ein gern gesehener Film zur Weihnachtszeit.

„Die Muppets Weihnachtsgeschichte“ (1993)

Miss Piggy, Kermit und Co. mischen den beliebten Klassiker von Charles Dickens um den geizigen Geschäftsmann Ebenezer auf. Dieser wird von Oscar-Preisträger Michael Caine verkörpert, der durch eine Zeitreise in die Vergangenheit und die Zukunft den wahren Sinn von Weihnachten erkennt.

„Das Wunder von Manhattan“ (1994)

Der Film „Das Wunder von Manhattan“ ist ein echter Klassiker zur Weihnachtszeit. In dem Streifen geht es um die 6-jährige Susan, welche herausfinden will, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Diese romantische Weihnachtsgeschichte erwärmt das Herz der Zuschauer.

„Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ (1994)

Es gibt drei Filme von „Santa Clause“ – der erste Teil erschien im Jahr 1994. Scott Calvin (verkörpert von Tim Allen) lebt mit seinem Sohn Charlie allein. Nachts werden sie von einem Poltern auf dem Dach geweckt – danach entdeckt er den Weihnachtsmann. Unfreiwillig hat sich Scott dazu verpflichtet, in seine Fußstapfen zu treten.

„Disneys Eine Weihnachtsgeschichte“ (2009)

Die Verfilmung von Charles Dickens Klassiker „Disneys Eine Weihnachtsgeschichte“ dreht sich um den selbstsüchtigen Londoner Kaufmann Ebenezer Scrooge. Sein Egoismus haben ihn zu einem einsamen, verbitterten Mann gemacht, welcher sogar Weihnachten allein verbringen will. Doch ausgerechnet zu Heiligabend statten ihm drei Geister einen Besuch ab und führen ihm sein trostloses Leben vor Augen.

„Die Schöne und das Biest“ (1991)

Zauberhaft ist auch die Geschichte von Belle, die auf der Suche nach ihrem Vater in die Fänge des bösen Biestes gerät. Es stellt sich heraus, dass das Biest eine düstere Vergangenheit hat. Nur Belle kann ihn retten. Von „Das Schöne und das Biest“ gibt es mittlerweile mehrere Verfilmungen. Unter anderem wurde „Die Schöne und das Biest: Weihnachtszauber“ im Jahr 1997 veröffentlicht.

„Micky’s fröhliche Weihnachten“ (1999)

„Micky’s fröhliche Weihnachten“ ist in drei Kurzfilme aufgeteilt. Es geht um die Geschichten verschiedener Bewohner in Entenhausen zu Weihnachten. Mickey und ihre Freunde erleben lustige Dinge. Der Film eignet sich für die ganze Familie.

„Die Eiskönigin – Völlig unverfroren (2013)

„Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ ist auch unter dem Titel „Frozen“ bekannt und basiert auf dem Märchen „Die Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen. Die achtjährige Elsa besitzt Zauberkräfte, mit denen sie in der Lage ist, Eis, Frost und Schnee zu erzeugen.

„Santa Buddies – Auf der Suche nach Santa Pfote“ (2009)

„Santa Buddies – Auf der Suche nach Santa Pfote“ ist vor allem für Hundefans ein Klassiker. Es geht um die Geschichte des Weihnachtsmannes, seines Hundehelfers Santa Pfote und seinen Welpen.

„Winnie Puuh – Honigsüße Weihnachtszeit“ (2002)

In „Winnie Puuh – Honigsüße Weihnachtszeit“ geht es um Winnie Puuh, welcher seinen Freunden ihre Weihnachtswünsche erfüllen sollen. Das will ihm aber nicht so recht gelingen. Können sie das Weihnachtsfest noch retten?