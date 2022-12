Das sind die 10 unbeliebtesten Weihnachtsgeschenke

Die meisten stehen völlig überfordert in den Shoppingcentern und fragen sich: Was soll ich meinen Liebsten eigentlich schenken? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Es gibt aber einige Sachen, die du lieber weglassen solltest.

Geschenke unter dem Weihnachtsbaum haben zum Fest eine große Bedeutung – besonders auch dann, wenn es die falschen sind. Wenn du zu Weihnachten eine Beziehungskrise vermeiden willst, solltest du auf einige Geschenke unbedingt verzichten. Denn schnell kann der Haussegen schief hängen. Offenbar sind Boys manchmal naiv, welche ihrer Partnerin einen Toaster und Kochtopf schenken. Das Gleiche trifft auch auf Kosmetik oder Klamotten zu – das suchen sich Girls lieber selber aus.

Das Gleiche trifft auf einen Duden zu – das mag für einige nach einem schlechten Scherz klingen, ist aber tatsächlich Realität. Deko-Artikel und Haushaltsgeräte kommen unter dem Weihnachtsbaum ebenfalls überhaupt nicht gut an – aber was zählt eigentlich noch zu den absoluten No-Gos? KUKKSI verrät, was du keinesfalls verschenken solltest. So kannst du über die Feiertage einen Fauxpas vermeiden.

Diese Weihnachtsgeschenke sind unbeliebt