Die 10 erfolgreichsten Anime-Filme aller Zeiten

Animes aus Japan haben die Herzen von Mangafans auf der ganzen Welt erobert! Der erste Anime flimmerte in Deutschland in den 70er Jahren über die Bildschirme. Doch was sind eigentlich die erfolgreichsten Zeichentrickproduktionen aus Fernost? KUKKSI gibt darüber einen Einblick!

„Sailor Moon“ oder „Pokémon“ waren in den 90er Jahren ein Mega-Erfolg und löste einen regelrechten Hypen aus. Es gibt aber nicht nur Serien, sondern auch Anime-Filme. Einige waren besonders erfolgreich und haben die Kinokassen klingen lassen. Fantastische Welten, aufregende Abenteuer, krasse Stunts und niedliche Tierwesen – Streifen aus Fernost haben einfach alles zu bieten. KUKKSI fasst die erfolgreichsten Anime-Filme gemessen an dem Einspielergebnis zusammen.

Das sind die erfolgreichsten Anime-Filme

Platz 10: Arrietty – Die wundersame Welt der Borger (2010)

Der kleine Junge Sho zieht in das Haus seiner Großeltern. Dort trifft er auf die kleine Arrietty, welche mit ihrer Familie unter den Dielen ebenfalls dort lebt. Sie sind viel kleiner als Menschen und bedienen sich alles von ihren Vorräten. Wenn die Großmutter von Sho sie entdecken würde, wären sie nicht mehr sicher. Können sie Sho vertrauen? Eine verbotene Freundschaft beginnt… Einspielergebnis: 149,4 Mio. US-Dollar.

Platz 9: Pokémon – Der Film: Mewtu gegen Mew (1998)

Super-Pokémon Mewtu will die Weltherrschaft erobern, nachdem er aus einem Forschungslabor kommt. Gemeinsam mit seinem Artgenossen lädt er kleine Monster auf eine Insel ein, wo diese zu Klone verwandelt werden sollen. Dabei dürfen natürlich Ash Ketchum, Pikachi, sowie seine besten Freunde Rocky und Misty nicht fehlen… Einspielergebnis: 163,6 Mio. US-Dollar.

Platz 8: Prinzessin Mononoke (1997)

„Prinzessin Mononoke“ ist ein e chter Klassiker! In dem Streifen bedroht die Zivilisation die Natur. Ashitaka ist der letzte Krieger des Emishi-Clans und tötet eine Kreatur, von welcher sich die Menschen bedroht fühlen. Er reist dann später ins Land des Tatara-Clans und trifft auf Prinzessin Mononoke, da er mit einem tödlichen Fluch belegt wurde – nur so kann er ihn brechen. Einspielergebnis: 169,7 Mio. US-Dollar.

Platz 7: Stand by Me Doraemon (2014)

Um den Jungen Nobita Nobi zu helfen, reist der Roboter Doraemon in einer Zeit zurück. Er hilft ihm dabei, sich Liebe Shizuka-chan anzunähern und vor Klassenkameraden zu beschützen. Einspielergebnis: 183,4 Mio. US-Dollar.

Platz 6: Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte (2019)

Das Leben von Oberschüler Hodaka ist ein reinstes Chaos. Deshalb wagt er einen Neuanfang und zieht in die Großstadt Tokio. Dort regnet es aber nur – später stellt er jedoch fest, dass eine besondere Fähigkeit hat und das Wetter manipulieren kann. Einspielergebnis: 193,9 Mio. US-Dollar.

Platz 5: Ponyo – Das große Abenteuer am Meer (2008)

In dem Anime-Film will Goldfischmädchen Ponyo ein Mensch werden. Seinem Vater, welcher ein Unterwasserzauberer.ist, gefällt das jedoch überhaupt nicht. Später kann er aber tatsächlich aus der Unterwasserwelt fliehen… Einspielergebnis: 204,8 Mio. US-Dollar.

Platz 4: Das wandelnde Schloss (2004)

In „Das wandelnde Schloss“ arbeitet das Mädchen Sophie als Hutmacherin im Geschäft ihres verstorbenen Vaters. Später verliebt sie sich in den Zauberer Hauro – jedoch ist eine Hexe ziemlich eifersüchtig, welche sie daraufhin mit einem Fluch belegt. Die Folge: Sie verwandelt sich in eine alte Frau. Sie versucht alles, um den Fluch rückgängig zu machen… Einspielergebnis: 236,2 Mio. US-Dollar.

Platz 3: Chihiros Reise ins Zauberland (2001)

„Chihiros Reise ins Zauberland“ ist oscarprämiert! Denn der Anime gewann die Trophäe im Jahr 2003 als „Bester Animationsfilm“. In den Wäldern von Tokio verfahren sich die Eltern der zehnjährigen Chihiro. Dort gelangen sie in einen Vergnügungspark – doch nachdem ihre Eltern etwas gegessen haben, verwandeln sie sich in Schweine… Einspielergebnis: 355,7 Mio. US-Dollar.

Platz 2: Your Name. – Gestern, heute und für immer (2016)

Oberschülerin Mitsuha wäschst in dem kleinen Dorf Itomori auf. Ihr ist das einfach viel zu öde und wünscht sich, im nächsten Leben als Junge in Tokio geboren zu werden. Ihr Wunsch geht schon am nächsten Morgen in Erfüllung… Einspielergebnis: 358,1 Mio. US-Dollar.

Platz 1: Demon Slayer – Der Film: Mugen Train (2020)

Seine Mutter und Geschwister wurden von einem Dämomen getötet – nun reist Tanjiro durchs Land, um nach einem Heilmittel für den misslichen Zustand seiner jüngeren Schwester Nezuko zu suchen, welche die brutale Attacke überlebt hat. Sie wurde jedoch selbst in eine Dämomin verwandelt… Einspielergebnis: 503 Mio. US-Dollar.