Detlef Soost: Das macht der TV-Star heute

Detlef D! Soost ist ein echtes TV-Urgestein! Der Tänzer, Choreograf und Fitnesstrainer saß zwischen 2000 und 2012 bei „Popstars“ in der Jury und wurde auch als Coach bekannt. KUKKSI verrät, was der TV-Star heute macht und verrät sein Erfolgsgeheimnis.

Mit 15 Jahren war Detlef Soost Berliner Meister im Streetdance und im Jahr darauf sogar Deutscher Meister. Im Ost-Berliner Metropol-Theater und als Mitglied der Gruppe „Modeexpress“ sammelte er bereits in frühen Jahren erste Showerfahrungen. Er etablierte sich als Choreograf und übernahm das Coaching von zahlreichen Superstars. Ob Bro’SiS, Baby Bash, Nelly, No Angles oder Nina Sky – er arbeitet mit zahlreichen Top-Stars zusammen. Die Choreographie einer Schlüsselszene des Films „Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe“ stammte von ihm.

Erfolgreiche TV-Karriere

Später trat er auch immer mehr im TV auf – so auch „Popstars“. Denkt man an die Castingshow zurück, bringt man diese sofort mit Detlef Soost in Verbindung. Denn dort fungierte er als Jurymitglied und Coach. Doch nicht nur für „Popstars“ stand er vor der Kamera, sondern auch für die Schweizer Talentshow „MusicStar“. Er präsentierte zudem das Magazin „Super Illu TV“ im MDR, das ProSieben-Coaching-Magazin „Lebe Dein Leben! – Live-Coaching mit Detlef D! Soost“ und „DanceStar“ auf VIVA. 2009 war er Jurymitglied der Talentshow „Mascerade – Deutschland verbiegt sich“ und trat 2010 in der ProSieben-Show „Schlag den Star an“. In der Abnehm-Soap „The Biggest Loser“ stand er den Kandidat:innen als Coach zur Seite. Er moderierte zudem einen Daily-Talk bei RTLZWEI und war Kandidat bei „Das große Promibacken“.

Detlef Soost eröffnete eine Tanzschule in Berlin

Detlef Soost kann auf eine lange TV-Karriere zurückblicken. Doch auch abseits der Kameras ist der Coach sehr aktiv. Denn er gründete eine Tanzschule Berlin. In mehr als 75 Kursen unterrichten dort 33 Coaches in 4 Tanzräumen. Ob Hip Hop, Jazz, Tanzfitness oder Pole Dance – die Kurse sind in der D!’s Dance School in Berlin sehr unterschiedlich. Denn ob ein abgestimmter Tanz für eine Hochzeit, Schulexkursion oder ein Firmenevent – die Coaches sind auf alles vorbereitet. Mit der Eröffnung von der Tanzschule erfüllte sich der TV-Star einen riesigen Traum. Neben der Tanzschule hat Detlef Soost auch acht Hip-Hop-Tanz-DVDs und zwei DVDs mit seinem Fitness- und Wellness-Programm Dantao veröffentlicht. Und nicht nur das: Seine Bücher werden zu Bestseller! In seinem Buch „Tanz dich fit“ liefert er außerdem eine Anleitung seines Tanz- und Fitnessworkouts. In „Scheiß drauf, mach’s einfach“ hat es er geschafft, vielen Menschen zu helfen und sich richtig zu fokussieren.

So kam der Coach zu seinem Muskelbody

In den vergangenen Jahren hat Detlef Soost einen krassen Lebenswandel hingelegt. Denn der Ex-„Popstars"-Juror ist zu einem echten Muskelpaket geworden und fühlt sich fitter als je zuvor. Dass er eine TV-Karriere von mehr als 20 Jahren bereits hinter sich hat, fällt kaum auf. Für seinen Muskelbody trainierte er hat und stellte seine Ernährung komplett um. Fettige Speisen gibt es bei ihm nicht mehr – stattdessen gibt es Geflügel und Fisch mit Gemüse und Salat sowie 70 prozentige Zartbitter-Schokolade. Ob Choreograf, Fitnessguru oder TV-Star – Detlef Soost ist ein echtes Multitalent und aus dem Show- und Tanzgeschäft nicht mehr wegzudenken.