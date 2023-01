4 Gründe: Darum zwinkern Hunde wirklich!

Hunde zwinkern manchmal mit ihrem Auge! Das wirkt beinahe so, als würde er mit uns flirten – dahinter stecken aber ganz andere Gründe. KUKKSI klärt auf, was wirklich dahintersteckt.

Die meisten Hundebesitzer kennen es: Der Vierbeiner zwinkert manchmal mit seinem Auge! Doch warum macht er das? Hat er vielleicht einen Fremdkörper im Auge oder will er uns damit doch was sagen? Die Geste kann mehrere Bedeutungen haben! KUKKSI verrät, was dein Hund dir damit sagen will.

Darum zwinkern Hunde mit ihren Augen

Der Hund hat etwas im Auge

Wenn der Vierbeiner zwinkert und vielleicht dazu noch gerötete Augen hat, liegt die Vermutung nahe, dass er einen Fremdkörper im Auge haben könnte. Im schlimmsten Fall könnte sogar eine Augeninfektion oder eine Bindehautentzündung dahinterstecken – in dem Fall solltest du unbedingt einen Tierarzt aufsuchen, wenn sich das nicht bessert.

Er mag dich

Wenn der Hund mit seinem Auge zwinkert, kann das auch ein Zeichen der Zuneigung sein. Damit will das Tier dir sagen: Er hat dich einfach total gern! Oder er will sich mit dir versöhnen – beispielsweise nach einem Streit. Es handelt sich dabei also um eine freundliche Geste.

Er zwinkert einem anderen Hund zu

Der Vierbeiner zwinkert nicht nur uns Menschen zu, sondern auch Artgenossen. Das bedeutet: Er signalisiert dem anderen Hund, dass er in Frieden gekommen ist und einem Konflikt aus dem Weg gehen will. Er will damit zeigen, dass er keine Gefahr darstellt!

Zwinkern als Kommunikation

Hunde mögen es überhaupt nicht, wenn man ihnen länger in die Augen starrt. Deshgalb kannst du ebenfalls zwinkern – das signalisiert deinem Hund, dass du keine bösen Absichten hast und ihn beruhigen willst. Und manchmal zwinkert er durchaus auch zurück. Und auch fremden Hunden kannst du zuzwinkern – mit dem Blinzeln machst du deutlich, dass der Vierbeiner keine Angst vor dir haben muss.