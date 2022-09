Deshalb solltest du Kaffee nie auf nüchternen Magen trinken

Zu den beliebtesten Getränken am Morgen zählt definitiv Kaffee. Denn schließlich ist das für viele der Wachmacher schlechthin. Gerade für Morgenmuffel geht daran kein Weg vorbei und passt auch sehr gut zum Frühstück. Eine Sache solltest du aber niemals tun: Nämlich deinen Kaffee auf nüchternen Magen trinken. KUKKSI verrät die Gründe.

Was wäre wohl das Aufstehen und Frühstücken wohl ohne Kaffee? Irgendwas würde einfach fehlen. So geht es zumindest sehr vielen Menschen. Es ist einfach ein Wachmacher und ein guter Start in den Tag. Dass man zu dem Heißgetränk aber nicht einfach so trinken sollte und dabei nichts isst, sollte aber ein Tabu sein oder auch bleiben.

So wirkt Kaffee auf unseren Körper

Zwar ist Kaffee ein echter Helfer am Morgen, um wach zu werden. Doch so gesund ist er auch nicht. Er färbt unsere Zähne gelb, erhöht unseren Blutdruck und die Cholesterinwerte steigen auch. Allerdings alles nur in Maßen und nicht sehr stark. Für jemanden, der es nur selten trinkt, sind diese Effekte natürlich deutlich stärker. Vor allem das Koffein zeigt dann eine deutlich stärkere Wirkung, wenn man es nicht gewohnt ist. Gefahren durch Kaffee soll es aber nicht geben. Dennoch wird abgeraten, dass man Kaffee bei leerem Magen zu sich nimmt. Aber warum ist das eigentlich so?

Darum niemals Kaffee bei leerem Magen

Neben den oben genannten Effekten, die schon nicht so wirklich gut für unseren Körper sind, gibt es aber noch eine andere Sache. Wenn man nämlich Kaffee auf nüchternen Magen trinkt, dann erhöht das die Magensäurebildung. Dadurch kommt es zu Magenbeschwerden und Sodbrennen, was wirklich nicht schön ist. Das kann morgens also schon echt unangenehm werden. Am schlimmsten soll es sein, wenn man schwarzen Kaffee nur mit Zucker trinkt und davor nichts gegessen hat. Das sorgt für eine sehr starke Säurebildung. Schon gelesen? Zu dieser Zeit solltest du deinen Kaffee trinken!