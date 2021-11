Darum solltest du ein Stück Seife ins Bett legen

Mit Seife wäscht man sich die Hände – logisch. Doch diese kann man auch ins Bett legten – zugegeben: Das klingt etwas schräg. Doch das kann wahre Wunder bewirken – aber was soll das bringen? KUKKSI erklärt dir, was wirklich dahintersteckt.

Es kommt immer mal wieder vor, dass man Krämpfe in den Beinen hat – diese können auch sehr unangenehm sein. Muskelkrämpfe kommen vor allem bei den Menschen vor, welche viel Sport treiben. Magnesium-Mangel ist der Grund dafür, welche diese auslösen kann. Und diese können einem den Schlaf rauben, wenn diese nachts auftauchen.

Das kann Seife im Bett bewirken

Gegen nächtliche Krämpfe müssen aber keine teuren Arzneimittel her, sondern auch Hausmittel können was bewirken – und zwar ein Stück Seife! Diese solltest du unter deine Bettdecke in die Nähe deiner Waden legen. Die schmerzhafte Wadenkrämpfe könnten damit schon bald der Vergangenheit angehören. Bisher gibt es keine wissenschaftlichen Studien dazu – dennoch ist der Trick bei vielen beliebt und soll auch helfen. Doch was steckt dahinter? Der hohe Gehalt an Natriumsalzen in der Seife könnte zur Linderung der Schmerzen beitragen – zumindest wird das vermutet. Denn in Verbindung mit Magnesium und Kalium ist dieses für die Regelung unserer Muskelkontraktionen verantwortlich. Anwender berichten, dass schon nach rund bis zwei Nächten eine Besserung der Symptome eingetreten ist.

Der Trick hilft auch gegen kribbelnde Beine

Ein Stück Seife im Bett hilft übrigens nicht nur gegen Wadenkrämpfe, sondern auch gegen das Restless-Legs-Syndrom. Es handelt sich dabei um eine neurologische Krankheit – dabei zittern die Beine im ruhigen Zustand leicht. Diese können dann kribbeln oder sich auch unangenehm fühlen – doch auch hier soll der Seifen-Trick wahre Wunder bewirken. Seife im Bett hat jedenfalls keine Nebenwirkungen und kann helfen, die Schmerzen zu lindern – und ein Stück Seife hat wohl jeder sicher zu Hause. Und der Trick kostet nichts – man sollte es also mal ausprobieren. Schon gelesen? Diese 7 ekligen Dinge solltest du im Bett vor ihm nicht tun