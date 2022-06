Darum solltest du die Whatsapp-Kamera nicht verwenden

Whatsapp bietet viele Funktionen – man kann nicht nur Nachrichten oder Bilder versenden, sondern direkt auch im Messenger die Kamera verwenden und einen Schnappschuss verwenden. Das ist eigentlich ganz praktisch. Es gibt aber einen Grund, weshalb du auf die Whatsapp-Kamera lieber verzichten solltest.

Die meisten Nutzer verwenden die Kamera-Funktion direkt bei Whatsapp. Das geht schließlich am einfachsten und ein Schnappschuss ist schnell gemacht, ohne das man dafür erst direkt die Kamera auf dem Smartphone nutzen muss. Doch genau das ist ein Fehler – zumindest dann, wenn man ein Foto mit einer guten Qualität haben will.

Schlechtere Qualität bei Whatsapp-Kamera

Fotos, welche direkt über die Kamera-Funktion bei Whatsapp gemacht werden, haben eine schlechtere Qualität, als wenn man die Kamera direkt im Smartphone verwendet. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls das Online-Portal Giga. Bei einem Test wurde herausgefunden, dass Whatsapp die Fotos etwas verkleinert. Beim iPhone wirkte das Foto „insgesamt etwas schärfer und farbenfroher“. Und auch beim Samsung Galaxy wurden „erhebliche Unterschiede festgestellt“. Für den Test wurden zwei Schnappschüsse vom gleichen Motiv gemacht – so wurden die Unterschiede festgestellt.

Nicht alle Funktionen stehen zur Verfügung

Das Problem bei Android: Das Betriebssystem stellt nicht alle Funktionen der Kamera bei Whatsapp zur Verfügung. „Google öffnet sich zwar immer mehr und erlaubt somit auch anderen Apps, das volle Potenzial der Kamera eines Smartphones in einer App auszuschöpfen, die Unterschiede sind bisher aber enorm“, schreibt Giga. Bei Apple fallen die Unterschiede etwas geringer aus. Sollte es also um einen schnellen Schnappschuss gehen, welcher nicht ganz so wichtig ist, kann man die Kamera-Funktion in der App ruhig benutzen. Wenn Nutzer jedoch ein scharfes Bild wollen, sollte man lieber die richtige Kamera verwenden und es anschließend bei Whatsapp verschicken. Nicht nur bei dem Messenger, sondern auch in anderen Apps ist das der Fall – beispielsweise bei Snapchat oder Instagram. Deshalb sollte man lieber den Extra-Schritt wählen und ein Bild mit der richtigen Kamera machen. Schon gelesen? Whatsapp: So kannst du den Status heimlich ansehen!