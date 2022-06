Darum solltest du dein Smartphone nie in die Badewanne mitnehmen!

Schnappschüsse aus der Badewanne sieht man bei Instagram immer wieder. Denn das Smartphone nimmt man gerne mal mit – doch das ist absolut keine gute Idee. Denn nicht nur dein Handy, sondern auch deine Gesundheit kann darunter leiden.

Wir nehmen unser Handy überall mit hin und tragen es immer bei uns. Immerhin ist er unser alltäglicher Begleiter. Doch obwohl wir wissen, dass Elektronik und Wasser keine Freunde werden, nehmen wir unser Smartphone mit in die Badewanne. Dabei kann das für uns echt gefährlich werden.

Smartphone kann kaputt gehen

Zum einen kann dein Smartphone kaputt gehen, wenn es ins Wasser fällt. Das kann schneller passieren, als man denkt. Vor allem wenn man sehr heiß badet und die Luftfeuchtigkeit dementsprechend hoch ist. So rutscht das geliebte Mobilgerät schon mal schneller aus der Hand, als man denkt. Das ist dann schon echt ärgerlich und nicht so toll. Doch das ist nicht das einzige Problem, wenn man das Handy mit in die Badewanne nimmt. Es kann nämlich super gefährlich werden, wenn man einen Fehler begeht.

Gefahr für dich selbst

Doch das ist nicht das größte Problem. Auch wenn das super ärgerlich wäre, kann man sich ein neues Handy besorgen. Vielmehr kann es für dich selbst gefährlich werden. Wenn man mal wieder vergessen hat, das Handy über Nacht anzustecken und aber eigentlich baden will, dann könnte man ja auf die Idee kommen, es einfach im Badezimmer anzustecken. Wenn man dann aber ein Snap, eine Instagram-Story oder vielleicht auch nur ein anderes Lied anmachen will, weil man gerade Musik hört, kann es auf einmal sehr gefährlich werden. Wenn nämlich jetzt dein Smartphone einen Abgang macht und ins Wasser fällt, wird es lebensgefährlich für dich. Immer wieder liest man Fälle in den Nachrichten, wo so etwas passiert. Also vermeide das unbedingt!