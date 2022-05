Darum solltest du das Kondom nach dem Sex sofort abziehen!

Ein Kondom ist unumgänglich, wenn man sich vor Geschlechtskrankheiten oder einer ungewollten Schwangerschaft schützen will. Das Gummi ist schließlich neben der Pille das sicherste Verhütungsmittel. Aber was ist eigentlich, wenn man nach dem Sex einfach einschläft und vergessen hat, abzuziehen? Kann da irgendwas passieren?

Beim Thema Sex gibt es viele Mythen und Theorien. Beispielsweise auch, was passiert, wenn man das Kondom nach dem Sex nicht direkt abstreift. Wird man dann krank oder kann irgendetwas mit dem Gummi passieren? KUKKSI klärt dich darüber auf und verrät dir, was du beachten musst.

Kondom nach Sex nicht direkt abgestreift?

Dass sich das Verhütungsmittel plötzlich auflöst oder vielleicht sogar Schäden in deiner Intimzone verursacht, nur weil man es nicht direkt abstreift, ist Irrsinn. In der Hinsicht kann da wirklich nichts passieren. Den einzigen Nachteil, den es hat, wenn du das Kondom nicht direkt nach dem Sex entsorgst, ist, dass die Hygiene darunter leidet. Immerhin kommt da kaum bis gar keine Luft rein und nach mehreren Minuten oder wenigen Stunden könnten sich schnell Bakterien vermehren. Es wäre also auf jeden Fall ratsam, das Verhütungsmittel relativ zügig zu entsorgen. Aber wie macht man das eigentlich richtig?

So entsorgst du ein Kondom

Zwei Sachen sind bei der Entsorgung ganz wichtig. Zum einen sollte man vor dem Wegschmeißen immer einen Knoten reinmachen. So kann es nicht auslaufen und bei der Müllentsorgung gibt es dann keine böse Überraschung. Zudem solltest du unbedingt darauf achten, dass ein Kondom in den Restmüll gehört. Es besteht nämlich aus Latex. Genau deshalb gehört es nicht in die gelbe Tonne oder in den Biomüll. Wenn du der Umwelt etwas Gutes tun möchtest, wäre es richtig nice, wenn du dein Kondom in die richtige Tonne wirfst. Auf keinen Fall gehört es in die Toilette! Das könnte nämlich sehr schnell eine Verstopfung der Abwasserrohre verursachen. Schon gelesen? Zehn kuriose Fakten rund um das Kondom.