Darum sind Pommes im Freibad immer so beliebt!

Im Sommer verbringen viele den Tag einfach im Freibad. Das Schwimmen und Brutzeln in der Sonne kann auf Dauer aber auch ziemlich anstrengend sein – da braucht man zwischendurch schon mal eine Stärkung. Wenn man dann zum Schwimmbadkiosk geht, wirst du merken, dass sich die meisten irgendwie immer nur Pommes kaufen. Vielleicht bist du ja sogar selbst großer Fan davon. Aber warum sind sie so beliebt?

In den meisten Schwimmbädern gibt es auch andere Gerichte wie beispielsweise Hamburger. Doch immer sind es dann die Pommes, die man sich bestellt – und gefühlt ist das schon immer so. Warum sind wir so Pommes-Fans in den Freibädern? Immerhin ist dieser Trend seit Ewigkeiten ja schon sehr weit verbreitet. Dahinter stecken tatsächlich einige Gründe.

Pommes als beliebtestes Freibad-Essen

Eine schöne kleine Schale Pommes mit Ketchup oder Mayo. Meistens kostet es nicht mal viel und es macht dazu noch unglaublich satt. Außerdem riecht man es auch auf der Liegewiese, wenn sich jemand Pommes gekauft hat. Bekommen wir dadurch Heißhunger auf die frittierten Pommes oder warum sind sie bei uns so beliebt? Immerhin dominieren sie nahezu jedes Freibad und gehören schon immer zu den begehrtesten Gerichten.

Darum sind sie so beliebt

Wer kennt es nicht? Manchmal bekommt man einfach mal richtig Lust auf ungesundes Essen und eine Ausnahme darf man sich schon mal gönnen, wenn man sich sonst immer gesund ernährt. Eine Sache darf man dabei auch nicht vergessen: Frittierte Pommes bekommt man zu Hause auch einfach nicht so gut hin – außer man hat eine Fritteuse und das haben die wenigsten. Genau das ist auch einer der Gründe, weshalb es so beliebt ist. Aber auch die körperliche Anstrengung spielt da mit rein. Wenn man sich sehr verausgabt und Kohlenhydrate verbraucht, dann benötigt der Körper Nachschub. Pommes passen da am besten. Andere Gerichte wie Burger sind einfach nicht so beliebt, weil es da deutlich leckere Schnellrestaurants gibt.