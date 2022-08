5 Gründe: Darum leckt dein Hund dich ab!

Beinahe alle Hundebesitzer kennen es: Die Vierbeiner wollen ihr Herrchen immer wieder im Gesicht ablecken. Doch was will uns der Vierbeiner damit sagen? KUKKSI verrät, warum dein Hund dich wirklich abschlecken will.

Schon als Welpen lecken die Vierbeiner, weil sie es von ihrer Hundemutter so beigebracht bekommen haben. Das Tier kommuniziert nicht nur mit Bellen oder dem Schwanz wedeln mit uns, sondern auch mit Lecken. Denn er will uns damit was sagen – aber was genau hat das zu bedeuten?

Deshalb will dein Hund dich ablecken

Zuneigung: Dein Hund will dir zeigen, wie gern er dich wirklich hat! Für ihn ist das ein wichtiger Bestandteil und stärkt die Beziehung zwischen Mensch und Tier.

Fürsorge: Hunde können tatsächlich zwischen Erwachsenen und Kindern unterscheiden. Leckt das Tier ein kleines Kind ab, ist das ein Zeichen der Fürsorge und drückt seinen Schutzinstinkt aus. Bei kleinen Babys sollte man aufgrund wegen der Übertragung von Krankheitserregern etwas besser aufpassen, da Kleinkinder dafür anfälliger sind.

Hunger: Er leckt dich ab, weil er Hunger hat und bittet dich darum, dass er Nahrung bekommt.

Angst: In dem Fall brauch dein Vierbeiner deine Unterstützung, weil er vor etwas Angst hat oder sich unsicher fühlt. Mit dem Lecken will er darauf aufmerksam machen.

Er zeigt eine Unterwürfigkeit auf eine freundliche Weise. Er akzeptiert sie und ordnet sich gerne unter.

Ist es gefährlich, sich vom Hund ablecken zu lassen?

Tatsächlich ist der Speichel von einem Hund nicht ganz ungefährlich. Denn der Vierbeiner ist an vielen Stellen in der Natur unterwegs und kann dort Erreger aufnehmen – diese kann er an den Menschen weitergeben, wenn er uns abschleckt. Deshalb ist das Gesicht vielleicht nicht ganz geeignet dafür. Du solltest deinem Hund aber definitiv NICHT verbieten, dich abzulecken – schließlich ist das ein Liebesbeweis und stärkt eure Bindung. Anstatt deinem Gesicht kannst du ihm deine Hände anbieten – natürlich solltest du diese danach waschen. Schon gelesen? Diese Lebensmittel solltest du deinem Hund nie geben