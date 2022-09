Der Winter ist da: Hier fällt der erste Schnee!

Vom Altweibersommer ist derzeit überhaupt nichts zu spüren. Und selbst für Herbst-Verhältnisse wird es jetzt richtig kalt und ungemütlich. Laut Experten könnte am Wochenende in etwas höheren Lagen sogar der erste Schnee fallen.

Der Sommer scheint wohl endgültig Geschichte zu sein. In den kommenden Tagen wird es richtig herbstlich – besonders am Wochenende kann es ziemlich ungemütlich werden. Denn verbreitet fällt Regen und stürmisch kann es auch noch werden – sogar Schnee ist möglich! Denn in den Mittelgebirgen können die ersten Flocken fallen.

Die ersten Schneeflocken am Wochenende

„Am Wochenende reicht es verbreitet kaum noch für 15 Grad, und nachts müssen wir uns auf einstellige Temperaturen einstellen. Im Bergland klopft damit der Bodenfrost an. Und selbst Schneeflocken sind auf den höchsten Mittelgebirgen möglich. Die Schneefallgrenze sinkt nämlich vorübergehend auf 1200 Meter oder etwas darunter“, sagt ntv-Meteorologe Björn Alexander. „Auf jeden Fall sollte das Wetter im Vorfeld genau gecheckt werden und die Kleidung passen. Auch in den tieferen Berglagen ist es nasskalt, windig und zum Teil mischt sich Schneeregen unter“, sagt der Wetterexperte weiter.

Es bleibt herbstlich in Deutschland

Nicht nur in den Mittelgebirgen wird es weiß, sondern vor allem auch in den Alpen. Denn laut einigen Wettermodellen ist hier Neuschnee von bis zu 15 Zentimeter drin, teilweise sogar bis 30 Zentimeter. Puh, na dann sollten die Winterklamotten mal schnell rausgeholt werden. Denn das herbstliche Wetter bleibt uns wohl erstmal erhalten. Nach einem Spätsommer sieht es im September bisher nicht aus. In den kommenden Tagen werden nur noch Höchstwerte von rund 15 Grad erwartet, dazu erwartet uns viel Regen, es wird stürmisch und teilweise sind sogar auch Gewitter nicht ausgeschlossen.