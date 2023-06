Der Name überrascht: Baby von Michael Wendler und Laura Müller ist da!

Michael Wendler und seine Frau Laura Müller sind erstmals Eltern geworden. Das hat das Paar in den sozialen Netzwerken offiziell verkündet. Und auch weitere Details sind bekannt – so auch das Geschlecht und der Name des Kindes.

Im Jahr 2020 gaben sich Michael Wendler und Laura Müller das Ja-Wort. Im Januar 2023 folgte dann die große Überraschung: Das Paar hat verkündet, dass sie Nachwuchs erwarten. Seitdem postete Laura Müller regelmäßig Babybauch-Fotos auf der Erotikplattform OnlyFans. Jetzt ist es endlich so weit: Das Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Das Baby hört auf den Namen Rome Aston

„Baby-Alarm bei den Wendlers. Liebe Fans und Freunde … Vor einigen Tagen ist unser Sohn Rome Aston gesund und munter in den USA auf die Welt gekommen. Laura geht es sehr gut und wir sind überglückliche Eltern“, schreibt Michael Wendler in den sozialen Netzwerken. Und Laura Müller schreibt: „Unser Baby ist da. Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner als ich ihn mir immer vorgestellt habe. Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt“, schreibt Laura Müller. „Mit der Geburt seines eigenen Kindes wird man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. Er ist so ein wunderschönes Baby. Wir lieben Dich so sehr!“, meint die 22-Jährige weiter. Michael Wendler haben damit nicht nur das Geschlecht, sondern auch den Babynamen bekanntgegeben – ihr Sohn hört auf den Namen Rome Aston.

In der vorigen Woche hatten Laura und Michael mit der Ankündigung überrascht, dass sie bei OnlyFans gemeinsame Nacktfotos anbieten wollen. Kurz vor der Geburt feierten Laura und Michael noch ihren dritten Hochzeitstag. „Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt, auf weitere Jahre voller Liebe mit dir“, schrieb Laura Müller bei Instagram.