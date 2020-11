Der kleine Lord-Star: Ricky Schroder sorgt für Skandal!

Ricky Schroder begeistert jedes Jahr wieder in dem Streifen “Der kleine Lord” im Fernsehen. Rund 40 Jahre ist der Klassiker schon alt, aber erfreut sich noch heute großer Beliebtheit zur Weihnachtszeit. Nun sorgt der ehemalige Kinderstar für einen handfesten Skandal.

“Der kleine Lord” läuft zur Weihnachtszeit wieder im TV – diesmal zeigt die ARD den Film am 18. und 26. Dezember 2020. HIER gibt es die kompletten Sendetermine! Doch der Streifen erhält wahrscheinlich nun einen bitteren Beigeschmack: Hauptdarsteller Ricky Schroder unterstützt nämlich einen Mordverdächtigen!

Ricky Schroder unterstützt Killer-Teen

Der Schauspieler postete beim Kurznachrichtendienst Twitter einen Schnappschuss mit Teenager Kyle Rittenhouse und dessen Mutter. Während der “Black Lives Matter”-Demo im US-amerikanischen Kenosha wurde der 17-Jährige angegriffen – daraufhin hat er zwei Demonstranten erschossen und einen weiteren schwer verletzt. Deshalb muss er sich bald vor Gericht verantworten. Der Teenager ist auf freiem Fuß – wohl auch dank Ricky Schroder, welcher Spenden für den Teenie sammelte. Gegen die Kaution ist er bis zum Prozess in Freiheit. “In Amerika sind wir alle unschuldig, bis eine Jury aus Gleichaltrigen über Schuld oder Unschuld entscheidet, nicht die Mafia oder die Presse.”, schreibt der Filmstar in einem Beitrag.

Das sagt die ARD dazu

Und hat das nun auch Auswirkungen auf die Ausstrahlung von “Der kleine Lord” in der ARD? “Ricky Schroder hat mit seinen Solidaritätsbekundungen als Privatperson gehandelt. Sein Verhalten steht dabei in keinem Zusammenhang zu seiner Rolle in ‘Der kleine Lord’ oder zum Film als solchen”, erklärt ein Sprecher des Senders gegenüber t-online. “Der kleine Lord”, wo Ricky Schroder als Cedric das Herz seines Großvaters erwärmt, läuft also auch diesmal zur Weihnachtszeit im TV. Schon gelesen? Der kleine Lord: Das sind die Sendetermine 2020