„Der kleine Lord“ zählt zum Pflichtprogramm in der Weihnachtszeit und darf für viele einfach nicht fehlen. Der Streifen wird jedes Jahr wieder im Fernsehen gezeigt. Doch wusstest du eigentlich, in welchem Schloss der Film gedreht wurde? KUKKSI verrät den Drehort.

Der kleine Cedric Errol (Ricky Schroder) wohnt mit seiner Mutter in Brooklyn (New York). Doch dann soll er nach England, um die Nachfolge seines Großvaters (Alec Guinness) anzutreten. Als er dann auf den Earl von Dorincourt trifft, ist das Verhältnis zunächst sehr angespannt und eher kalt. Er soll den Titel „Lord Fauntleroy“ erhalten und der Großvater will seinen Enkel auf seine späteren Aufgaben in seinem künftigen Schloss erzogen werden. Cedric schafft es jedoch, das Herz seines Großvaters zu erwärmen.

Wo ist das Schloss?

Gedreht wurde der Film in Belvoir Castle in der Grafschaft Leicestershire, welches schon oft als Filmkulisse diente. Das Belvoir Castle liegt auf einem Hügel. Der Rutland-Familie gehört das Schloss seit dem 16. Jahrhundert und wird noch heute vom 11. Duke of Rutland, David Manners und seiner Familie, bewohnt. Neben „Der kleine Lord“ wurden hier auch andere Streifen gedreht – darunter auch „Der Da Vinci Code – Sakrileg“ oder „Das Geisterschloss“. Das Schloss wurde offenbar im 13. Jahrhundert erbaut. Es diente für die Außenaufnahmen. Die Innenaufnahmen entstanden in den Shepperton Studios.

In einer wunderschönen grünen Landschaft steht Belvoir Castle noch heute dort und ist für Besucher geöffnet. Nicht nur die außergewöhnliche Architektur, sondern auch die Gärten sind absolut eine Reise weit. In den Räumen befinden sich zahlreiche Kunstwerke. Sogar Hochzeiten sind auf Belvoir Castle möglich. Übrigens: In Deutschland wurde der Film zum ersten Mal am 26. Dezember 1982 ausgestrahlt. Seither läuft „Der kleine Lord“ immer wieder an Weihnachten im Fernsehen und darf zur besinnlichen Zeit einfach nicht fehlen, denn der Streifen hat Kultstatus. Schon gelesen? Der kleine Lord: Was macht Ricky Schroder heute?