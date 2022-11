Der kleine Lord: Das wurde aus Connie Booth alias Mutter „Mrs. Errol“

„Der kleine Lord“ ist einer DER Weihnachtsklassiker schlechthin und zählt zu den beliebtesten Streifen in der besinnlichen Zeit. Neben Ricky Schroder und Alec Alec Guinness hatte auch Connie Booth eine Hauptrolle, welche die Mutter „Mrs. Errol“ verkörperte. KUKKSI verrät, wie es für die Schauspielerin damals weiterging.

In „Der kleine Lord“ wächst Cedric bei seiner Mutter in eher ärmlichen Verhältnissen auf. Jedoch soll er dann zu seinem Großvater ziehen und später sein Erbe antreten – zunächst ist das Verhältnis zwischen dem alten Herrn (Alec Guinness) und seinem Enkel sehr angespannt. Doch der Junge schafft es, im Laufe der Zeit das Herz seines Großvaters zu erweichen. Connie Booth verkörperte „Mrs. Errol“ in „Der kleine Lord“ und war die Mutter des süßen Cedric (Ricky Schroder). Der Streifen wurde vor mehr als 40 Jahren produziert und die Schauspielerin ist heute über 80 Jahre alt – aber noch immer topfit.

Connie Booth zog sich aus der Öffentlichkeit zurück

Neben „Der kleine Lord“ war Connie Booth noch in anderen Produktionen zu sehen. So stand die Schauspielerin beispielsweise für „Der Hund von Baskerville“ (1983), „Zwischen den Zeilen“ (1987), „Hawks – Die Falken“ (1988) sowie „Amerikanische Freundinnen“ (1991) vor der Kamera. Zuletzt wirkte sie in den beiden Serien „The Tomorrow People (1994) sowie „Die Freibeuterinnen“ (1995) mit. Danach hat sich die Schauspielerin aus der Branche und damit auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Connie Booth schlug einen ganz anderen Weg ein und arbeitete ab Mitte der 90er Jahre als Psychotherapeutin. Seit dem Jahr 2000 ist sie mit dem Theaterkritiker John Lahr verheiratet. Ihre Tochter mit John Cleese, Cynthia Cleese, ist ebenfalls Schauspielerin und wirkte gemeinsam mit ihrem Vater in den beiden Streifen „Ein Fisch namens Wanda" und „Wilde Kreaturen" mit. Auch, wenn sich Connie Booth aus der Schauspielerei zurückgezogen hat – mit ihrer Rolle in „Der kleine Lord" begeistert sie jedes Jahr Millionen Zuschauer.