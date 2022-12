Der kleine Lord: 3 Fakten zum Weihnachtsklassiker

Bei dem Film „Der kleine Lord“ geht vielen das Herz auf. Der Klassiker hat absoluten Kultstatus über die Weihnachtszeit. Solche Filme kann man einfach jedes Jahr aufs Neue anschauen. Doch wusstest du schon alles rund um den Film? Falls nicht, dann findest du hier ein paar Fakten, mit denen du zu Weihnachten bei deiner Familie angeben kannst.

Der kleine Cedric wurde in New York geboren. Doch plötzlich muss er nach England, um das Erbe seines Großvaters anzutreten. Doch der kleine Junge ist noch ein Kind und der Großvater sehr mürrisch. Ob sie am Ende doch noch Weihnachten zusammen feiern? Der Film ist mittlerweile schon ein richtiger Klassiker und kommt deshalb auch in jeder Weihnachtszeit im Fernsehen.

Fakten rund um den Film

Ricky Schroder mit Wurzeln in Deutschland

Man mag es kaum glauben, aber Ricky Schroder spielte in dem Film den kleinen Erben und hat tatsächlich deutsche Wurzeln. Genauer gesagt liegen sie in Hamburg. In einem Interview mit dem Stern hatte der Schauspieler erzählt, dass seine Großeltern bis in die 1940er Jahre in Hamburg lebten und anschließend nach Amerika ausgewandert sind.

Uraltes Buch war Inspiration

Schon im Jahr 1886 gab es ein gleichnamiges Buch von Frances Hodgson Burnett. Dieses wurde im Endeffekt zur Inspiration beziehungsweise schon nahezu zum Drehbuch, denn es handelt sich dabei genau um die gleiche Geschichte wie im Film. Man könnte es auch als Original bezeichnen, denn durch das Buch entstanden alle anderen Versionen und Produktionen zu der Story. Das Buch war damals schon ein sehr großer Erfolg.

Wie viele Versionen gibt es?

Erfolgreiche Filme werden meistens mehrere Male verfilmt – so auch beim ,,kleinen Lord". Insgesamt wurde das Werk nämlich zwölf Mal als Film oder Serie produziert. Allein die erste war schon im Jahr 1914. Größtenteils waren alle Produktionen in Europa. Sechs davon waren Hörbücher. Es wurde aber auch eine Anime-Serie in Japan aus der Geschichte gemacht. Das ist aber auch schon 33 Jahre her.