Der Herr der Ringe: Das sind die Drehorte!

Die ,,Herr der Ringe”-Trilogie zählt zu den erfolgreichsten Filmreihen überhaupt. Kein Wunder, wenn man bedenkt, mit welchem Aufwand die Filme gedreht wurden. Dafür wurden nämlich in vielen Orten Neuseelands riesige Filmsets aufgebaut. Wo genau? Verraten wir dir in diesem Artikel.

Nicht ohne Grund gehört die ,,Herr der Ringe”-Reihe zu den beliebtesten Filmen überhaupt. Für jeden Film sollen nämlich rund 94 Millionen US-Dollar an Budget zur Verfügung gestanden haben! Ein echter Wahnsinn. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Reihe räumte nämlich sehr viele Preise ab und ist selbst heute noch sehr beliebt. Dabei sind die Filmklassiker bald schon 20 Jahre alt.

Das sind die Drehorte von ,,Herr der Ringe”

Matamata

Die Stadt Matamate besitzt sehr viele große und weite Grünflächen – und hat eines der beliebtesten Touristenattraktionen der Welt. Genau hier liegen nämlich das Auenland und das kleine Dörfchen Hobbiton. Noch heute pilgern Tausende Menschen dort hin, um das Film-Set zu sehen.

Wellington

Wenn man in der Hauptstadt Neuseelands sein sollte, kann man bequem zu Fuß verschiedene Schauplätze der Filmreihe besuchen. So muss man nur zum Stadtberg Mount Victoria laufen. Auf diesen bewaldeten Wegen wurden nämlich einige Szenen bei der Flucht von den Hobbits vor den schwarzen Reitern gedreht. In der Hauptstadt findet man zudem die Gärten Isengarts, den Fluss Anduin, das Bruchtal, Der Wals von Osgiliath und die Pfade der Toten.

Nelson

Nicht nur, dass diese Stadt der Drehort für den Chetwald und das Schattenbachtal war. In Nelson lebte auch der Juwelier Jens Hansen, der die 40 verschiedenen Ringe anfertigte. Mittlerweile ist er aber verstorben.

Canterbury

Mitten im Hochland liegt hier der Mount Sunday. Ein kleiner trostloser Hügel. Im Film stand hier Edoras – die Hauptstadt Rohans. Der Bau der Stadt nahm ganze neun Monate in Anspruch. Mittlerweile ist alles wieder abgebaut.

Southern Lakes

Wenn du diese tolle Landschaft besuchen solltest, fällt dir vielleicht etwas auf. Im Film kam sie nämlich in so mancher Szene vor. So war hier das Filmset für das Nebelgebirge, die Furt des Bruinen, Gandalfs Ritt oder auch der Blick über Mittelerde.

Mackenzie Country

Ganz in der Nähe von Twizel kannst du diesen atemberaubenden Ort finden. Hier wurden nämlich die Szenen der Pelennor-Felder gedreht.

Fiordland

Für die spannenden Szenen, als die Gefährten den Fluss herunter paddelten, wurde das Fiordland gewählt. Hier kann man nämlich den Fluss Anduin und den Wald von Fangorn finden. Schon gelesen? Der Herr der Ringe: Das wurde aus Ian McKellen alias Gandalf!