Der erste Kuss: 4 Anzeichen für den richtigen Moment

Du lernst zurzeit eine tolle Person kennen und so langsam wird es auch ernst zwischen euch beiden. Dabei sollte man jedoch nichts überstürzen. Irgendwann könnte der erste Kuss kommen – der richtige Zeitpunkt sollte jedoch passen. Doch wann ist eigentlich der passende Moment?

Falls ihr euch schon länger datet und besser kennenlernt, dann ist der erste Kuss zwischen euch gar nicht mehr so weit weg. Dieser Moment ist für euch beide aber besonders wichtig, weil ihr euch dann nicht mehr nur kennenlernt, sondern schon einen Schritt weiter seid. Deshalb solltest du auf bestimmte Anzeichen achten, um den richtigen Moment zu erwischen.

Der richtige Moment für den ersten Kuss

Sie sucht Körpernähe

Wenn man sich kennenlernt und auch Dinge unternimmt, dann ist es vor allem wichtig, dass man sich immer mal berührt. Das sorgt für noch mehr Spannungen zwischen euch. Falls sie das auch tun sollte, dann sind das klare Zeichen, dass sie für einen Kuss so weit sein könnte. Das allein reicht aber nicht immer.

Das Gefühl

Wenn ihr an einem romantischen Ort seid und es zwischen euch funkt, dann wirst du selbst ein gewisses Gefühl verspüren, dass es so weit sein könnte. Schau ihr in die Augen. Du wirst sehen, ob sie genauso fühlt wie du. Überstürze aber nichts und lass dir Zeit.

Sei locker

Wenn du dich innerlich sehr unsicher bist, dann wird das dein Gegenüber merken und selbst unsicher. Das könnte ein falsches Zeichen geben. So wäre es nur schwer, den richtigen Moment zu finden. Sei locker und entspannt. So wird es erst einmal überhaupt den richtigen Moment geben.

Nicht planen

So etwas kann man niemals planen und sollte man auch nicht. Falls es kein Anzeichen dafür gibt, wann der richtige Moment kommen sollte, dann mache dir keinen Druck und versuche nichts zu erzwingen. Manchmal kommt so eine Sache auch komplett überraschend und unverhofft. So ist die Liebe. Schon gelesen? Dating: Diese 4 Fehler solltest du beim Kennenlernen nie machen!