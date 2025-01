Der „Drag Race“-Star The Vivienne stirbt mit nur 32 Jahren

Sie war die einstige Gewinnerin von „Drag Race“ – nun ist The Vivienne im Alter von nur 32 Jahren verstorben. Ihr Pressesprecher bestätigte ihr Ableben bei Instagram.

James Lee Williams, besser bekannt als Dragqueen The Vivienne, ist im Alter von 32 Jahren gestorben. 2019 nahm The Vivienne an der ersten Staffel von „RuPaul’s Drag Race“ teil – und gewann!

Nun müssen die Fans eine traurige Nachricht verkraften. „Mit großer Traurigkeit teilen wir euch mit, dass unser geliebter James Lee Williams, The Vivienne, dieses Wochenende verstorben ist“, teilte ihr Pressesprecher Simon Jones auf Instagram mit.

„James war ein unglaublich geliebter, warmherziger und erstaunlicher Mensch“

In dem Statement heißt es weiter: „James war ein unglaublich geliebter, warmherziger und erstaunlicher Mensch. Ihre Familie ist untröstlich über den Verlust ihres Sohnes, Bruders und Onkels.“ Weitere Details zur Todesursache sind bisher nicht bekannt. „Wir bitten darum, dass James‘ Familie die Zeit und die Privatsphäre erhält, die sie jetzt braucht, um zu trauern“, heißt es abschließend.

Michelle Visage, Jurorin bei „Drag Race“, schrieb in den sozialen Netzwerken: „Dein Lachen, dein Witz, dein Talent, dein Drag. Ich habe das alles geliebt, aber am wichtigsten war mir die Freundschaft mit dir.“

James Lee Williams wurde im Norden von Wales geboren und zog mit 16 Jahren nach Liverpool. Später nannte sie sich The Vivienne – der Name war von der Modedesignerin Vivienne Westwood (✝81) inspiriert. Privat war sie mit ihrem Mann David Ludlow verheiratet. Im Jahr 2023 folgte jedoch die Trennung. „Wir haben die Entscheidung getroffen, uns nach unglaublichen fünfeinhalb Jahren zu trennen“, schrieb The Vivienne bei Instagram.