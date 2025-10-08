Dennis Kessmeyer (†45): „Es fühlt sich einfach unwirklich an“ – Emotionaler Abschied von Paul Janke

Die Reality-Stars brechen ihr Schweigen! Nun hat sich auch Ex-„Bachelor“ Paul Janke zum Tod von Dennis Kessmeyer geäußert und widmet ihm rührende Abschiedsworte.

Zahlreiche Reality-Stars posteten am 3. Oktober 2025 bewegende Abschiedsworte und trauerten um einen Weggefährten. Jedoch wurde zu diesem Zeitpunkt kein Name genannt, um wen es sich eigentlich handelt. Joachim Llambi brach jedoch sein Schweigen und veröffentlichte in einem Abschieds-Post, dass es sich bei dem Todesfall um Dennis Kessmeyer handelt. Danach zog auch Walentina Doronina nach und jetzt hat sich auch Paul Janke zu Wort gemeldet.

„Es fühlt sich einfach unwirklich an, dass du einfach nicht mehr da bist“

„Mein lieber Dennis, aus einer ursprünglichen ‚Geschäftsbeziehung‘ ist eine echte Freundschaft entstanden. Wir hatten wöchentlich Kontakt und haben uns immer gegenseitig geneckt. Deine Sprüche werden mir sehr fehlen, aber die ganzen schönen Erinnerungen werden für mich immer bleiben, auch wenn du leider nicht mehr da bist. Es fühlt sich einfach unwirklich an, dass du einfach nicht mehr da bist“, schrieb Paul Janke in einem Instagram-Post.

Paul Janke habe lange überlegt, ob er dazu überhaupt was öffentlich posten soll: „Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich überhaupt etwas posten soll. Aber so wie ich dich kenne, ist es in deinem Sinne …“ Zahlreiche Promis kommentierten den Post – darunter Frauke Ludowig, Matthias Mangiapane, Evelyn Burdecki oder Janine Pink. Eva Benetatou schrieb dazu: „Sehr schöne Worte, lieber Paul.“

„Lieber Dennis, wir vermissen dich unendlich. Es ist kaum in Worte zu fassen, dass du nicht mehr bei uns bist“, schrieb kürzlich Walentina Doronina bei Instagram. Und „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi hat verlauten lassen: „Lieber Dennis, so viele gemeinsame Stunden, Gespräche, Lacher – so vieles, das uns verbunden hat. Du warst immer da, mit Herz, Humor und echtem Interesse an den Menschen um dich. Jetzt bist du fort, und es fühlt sich unwirklich an. Danke für all die Momente, die bleiben. Ruhe in Frieden, mein Freund. Du fehlst.“

Dennis Kessmeyer war Unternehmer und hat mehrere Events organisiert – erst in diesem Jahr veranstaltete er ein Charity-Pokerevent. Der 45-Jährige erlangte größere Bekanntheit durch die Beziehung mit Eva Benetatou und war mit der Reality-Szene eng verwurzelt. Über die Jahre entstanden viele Freundschaften zwischen Dennis Kessmeyer und bekannten Persönlichkeiten.

HINWEIS DER REDAKTION | KUKKSI kannte den Namen des Verstorbenen von Anfang an und wir haben uns bisher gegen eine Veröffentlichung entschieden. Erst nachdem Joachim Llambi öffentlich gepostet hat, dass es sich bei dem Verstorbenen um Dennis Kessmeyer handelt, hat sich die Redaktion für eine Veröffentlichung entschieden.