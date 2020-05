Gewusst? Das wollte Denise Duck vor Berlin – Tag & Nacht machen!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Denise Duck nicht mehr wegzudenken und spielt die Rolle der Emmi. In der erfolgreichen RTLZWEI-Daily nimmt die Beauty kein Blatt vor den Mund – aber wie tickt die Darstellerin eigentlich privat?

Emmi ist ein liebenswerter Mensch – wenn ihr etwas aber nicht passt, dann sagt sie das auch. Emmi ist eine typische Berliner Göre und daher auch manchmal frech und sehr selbstbewusst. Lügen und Heuchelei kann sie absolut nicht leiden. Sie wagt Herausforderungen und kämpft für ihre Ziele – so schnell gibt sie nicht auf. Im Liebesleben lief es nicht immer perfekt – derzeit ist sie in der Serie mit Jannes zusammen.

Diese Gemeinsamkeiten hat sie mit ihrer Rolle

Denise Duck hat verraten, ob sie Gemeinsamkeiten mit ihrer Rolle Emmi hat. „Zu Anfangszeiten hätte ich gesagt, dass eine Emmi ziemlich genauso durchgeknallt und offen ist wie eine Denise. Mittlerweile kann ich sagen, dass meine Rolle und ich privat zwei völlig unterschiedliche Charaktere sind. Ich als Denise fühle mich wesentlich entspannter als Emmi“, erzählte Denise Duck im Jahr 2017 im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Denise Duck wollte in eine andere Richtung gehen

Damals wollte Denise Duck was ganz anderes machen, aber dann kam sie zufällig zu „Berlin – Tag & Nacht“. „Eigentlich wollte ich eher in die Richtung der Forensik gehen. An Schauspiel hatte ich nie gedacht“, so die Soap-Beauty. Und wie waren die ersten Erfahrungen vor der Kamera? „Meine ersten Erfahrungen vor der Kamera waren neu für mich. Es war etwas völlig anderes. Ich war echt nervös und fühlte mich anfangs ziemlich gehemmt. Mittlerweile habe ich Freude daran und eine gewisse ‚Routine‘ darin“, erzählt uns Denise Duck.

Die Zeit bei „Berlin – Tag & Nacht" will die Emmi-Darstellerin definitiv nicht mehr missen. „Das Besondere daran ist, dass man in eine völlig andere Welt reist. Aber auch vor allem, dass man die Chance auf spaßige Art und Weise hat, sich selbst in Emotionen zu versetzen, die man als Privatperson vielleicht eher weniger kennt", verriet sie. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht" täglich um 19 Uhr.