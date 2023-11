Den Pfau füttern: Das ist an der Sex-Stellung besonders!

Im Bett herrscht eine Flaute im Bett? Für Abwechslung können einige Sex-Stellungen aus dem Kamasutra sorgen – so auch die Position „Den Pfau füttern“. Die Praktik könnte dem Liebesleben einen neuen Schwung verleihen.

Das Kamasutra wird zu den alten indischen Lehrwerken über Erotik gezählt, welches zahlreiche Sex-Stellungen beinhaltet. Eine Position nennt sich „Den Pfau füttern“. Der Name mag etwas ungewöhnlich klingen, aber beide kommen bei der Position voll auf ihre Kosten. Wie funktioniert die Position und was sollte man dabei beachten?

So funktioniert die Sex-Stellung „Den Pfau füttern“

Mit gespreizten Beinen sitzt die Frau auf einem hohen Gegenstand – das kann eine Waschmaschine, ein Hocker oder ein Tisch sein. Zwischen ihren gespreizten Beinen stellt sich der Mann vor sie. Da beide mit dem Gesicht gegenüberstehen, können sie sich streicheln oder küssen. Danach umschlingt die Frau mit ihren Beinen sowie Armen den Mann. Er hebt sie hoch, hält sie fest und dringt mit seinem Penis in seine Partnerin ein. Diesen Rhythmus behält man so lange bei, bis schließlich der intensive Höhepunkt eintritt. Es gibt auch noch eine Variante: Der Mann kann auch in die Frau eindringen, während sie noch sitzt und sie erst danach hochheben.

Das sollte man bei der Stellung beachten

Die Stellung verlangt viel Muskelkraft – besonders beim Mann. Denn dieser muss seine Partnerin halten können. Zwar ist die Position „Den Pfau füttern“ eine sportliche Herausforderung, jedoch kommen sich hier beide sehr nahe. Es ist außerdem wichtig, dass die Frau eine gute Körperspannung hat. Sollte es doch zu anstrengend sein, kann der Mann seine Partnerin auch kurz absetzen – dabei kann man sich verwöhnen. Nach der Pause kann man es erneut versuchen.

Falls die Position doch zu anstrengend wird, kann man diese auch halb sitzend ausführen – die Frau kann sich also wieder auf den höheren Gegenstand hinsetzen, wo sie zu Beginn saß. Das ist für beide, wenn die Kräfte nachlassen sollten, deutlich angenehmer. Die Sex-Stellung ist herrlich sinnlich und sorgt für ein abwechslungsreiches Abenteuer sowie einem Feuerwerk der Gefühle. Schon gelesen? Katz und Maus: So funktioniert die Sex-Stellung aus dem Kamasutra!