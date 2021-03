Dein Penis müffelt? DAS kannst du dagegen tun!

In der Pubertät haben Teenager nicht nur mit Schamhaaren zu kämpfen, sondern auch noch mit ganz anderen Problemen – dazu zählt beispielsweise auch der Intimgeruch. Denn in einigen Fällen kann der Penis bei Jungs müffeln – aber was sind die Ursachen? Und was kann man dagegen tun? KUKKSI gibt darauf Antworten.

Obwohl er morgens in der Dusche war, kann der Penis nach einigen Stunden trotzdem müffeln. Dahinter kann durchaus eine Krankheit stecken, aber in den meisten Fällen liegt die Ursache ganz wo anders – und zwar bei der Unterhose! Denn wenn diese zu eng ist, kann sich schnell Scheiß bilden und Bakterien fühlen sich dann in dem feuchten Klima sehr wohl – so kann der unangenehme Geruch entsteht. Besonders bei warmen Temperaturen kommt das häufiger vor. In der warmen Jahreszeit sollten Männer daher lieber auf zu enge Unterhosen verzichten.

So solltest du deinen Penis waschen

Es gibt aber durchaus einige Dinge, welche Jungs gegen üblen Penis-Geruch machen können. Das geht schon in der Dusche los. Denn Boys mit einer Vorhaut sollten diese zurückziehen und auch den Bereich darunter reinigen. Denn so kann kein Smegma entstehen, was auch mit für den Intimgeruch verantwortlich ist. Es handelt sich dabei um weißes Zeug, welches sich unter der Vorhaut sammelt. Wichtig ist auch, dass Männer ein mildes Waschgel mit einem geringen pH-Wert verwenden. Beim Abtrocknen solltest du die Vorhaut ebenfalls zurückziehen, denn je trockener die Haut ist, umso langsamer können sich Bakterien bilden.

Wie oft sollte der Penis gewaschen werden?

Der Penis sollte täglich gereinigt werden – man sollte es also auch nicht übertreiben und gefühlt alle 3 Stunden unter die Dusche springen, denn das kann die Haut auf Dauer austrocknen. Eine Extra-Wäsche ist aber dann sinnvoll, wenn du Sex hattest oder beim Sport warst. Ist der Intimbereich sehr hartnäckig, kann eine antiseptische Wundcreme helfen. Auf Intim-Deos solltest du jedoch lieber verzichten, da diese die Haut reizen und sogar allergische Reaktionen hervorrufen können. Hält sich der Penisgeruch trotz einer intensiven Reinigung hartnäckig, kann in seltenen Fällen eine Pilz- oder Harnwegsinfektion dahinterstecken – in dem Fall solltest du lieber einen Doc aufsuchen. Schon gelesen? 5 Dinge, die schlecht für deinen Penis sind