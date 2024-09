„Dawson’s Creek“-Schauspieler Obi Ndefo (✝51) ist tot

Obi Ndefo ist tot. Der Schauspieler ist im Alter von 51 Jahren verstorben, wie seine Schwester in den sozialen Netzwerken bestätigte. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle in der Serie „Dawson’s Creek“.

„Ich bin zutiefst traurig über den Verlust meines jüngeren Bruders. Ich weiß, dass er nun endlich seinen Frieden gefunden hat“, schreibt seine Schwester bei Instagram und veröffentlichte dazu einen Schnappschuss mit ihrem Bruder. Nähere Details zur Todesursache hat sie nicht bekanntgegeben.

Zahlreiche Fans, aber auch Serienkollegen, drückten ihr Mitgefühl aus. So schreibt Mary-Margaret Humes, die in der Serie Dawsons Mutter Gale Leery spielte, auf Instagram: „Diese Worte fallen mir nicht leicht. Es fällt mir schwer zu begreifen, dass du uns verlassen hast, mein lieber Freund. Du warst und wirst immer ein strahlendes Licht sein. Was für ein Beispiel für reine, ungefilterte Liebe und Beharrlichkeit du warst, als du dich den Herausforderungen des Lebens in letzter Zeit gestellt hast.“ Sie postete dazu ein Video mit Momenten hinter den Kulissen.

Obi Ndefo verlor bei einem Unfall beide Beine

Obi Ndefo hatte bei einem tragischen Unfall im Jahr 2019 beide Beine verloren. Ein SUV war in Los Angeles von der Fahrbahn abgekommen und in ihn hineingekracht, während er Lebensmittel in sein Auto einlud. Trotz der Tragödie hat der Schauspieler nie seinen Optimismus und Mut verloren. „Was wäre die Alternative? Es ist einfach so schrecklich, was mir passiert ist, warum sollte ich das noch verschlimmern, indem ich mich deswegen schlecht fühle?“, sagte er damals in einem Interview mit der Los Angeles Times.

Obi spielte in mehreren Fernsehserien mit, darunter „The West Wing”, „Star Trek: Voyager” und 2The Jamie Foxx Show“. Seine bekannteste Rolle blieb jedoch die des Bodie Wells in der Serie „Dawson’s Creek“. Dort war er von 1998 bis 2002 zu sehen. Er arbeitete auch als Autor und gründete eine eigene Organisation, die Kunstbildung in Schulen fördert.