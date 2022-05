Davina & Shania: Diese Überraschung planen die Geiss-Töchter!

Robert und Opa Reinhold haben in der neuen Folge von „Davina & Shania – We Love Monaco“ Geburtstag! Doch was schenkt man einem Vater, der alles hat? Auch für Opa muss ein Geschenk her, denn er wird 80 und hat zur Feier nach Mallorca eingeladen! Doch Robert hat die Einladung übersehen.

Cartier, Dior und Co. gibt es ja zum Glück auch in Monaco und die Töchter sind guter Dinge, hier ein passendes Geschenk für Papa Robert zu finden. Und dieses Mal muss es etwas ganz besonderes sein, denn Robert ist nicht gerade bester Laune: Kein Anruf von seinen Töchtern, die allerdings steif und fest behaupten, es um Mitternacht telefonisch versucht zu haben.

Davina und Shania auf Shopping-Tour

Und wenn man schonmal auf Shopping-Tour ist, kann man auch direkt nach einem Geschenk für Opa schauen, denn immerhin feiert dieser einen runden Geburtstag. Damit die Überraschung perfekt wird, planen Davina und Shania, einen Jet zu mieten und Papa einfach zum Flughafen zu bestellen, damit die Familie bei Opas Geburtstagsfeier dabei sein kann. Und für Opa planen sie, ein Überraschungsvideo aus den alten „Die Geissens“-Folgen fertigstellen zu lassen und ihm zu sagen, dass sie leider nicht kommen können, denn ihr Erscheinen soll für Reinhold eine Überraschung sein. Und eine weitere Herausforderung wartet auf die Beiden: Opa Reinholds Party soll in Rot-Weiß stattfinden, denn schließlich ist er ein echter “Kölsch Jung“. Also muss für Papa Robert auch noch eine weiße Hose besucht werden.

Auf nach Mallorca zu Opas Party – selbstverständlich, wie geplant, im Privatjet. Am Flughafen auf Mallorca steht schon ein Teil von Roberts Familie bereit um die lange nicht gesehenen Liebsten in die Arme zu schließen. Dann gibt es die Generalprobe, Tante Tina soll das Überraschungsvideo präsentieren, denn Opa Reinhold rechnet ja nicht damit, dass sein Sohn und seine Enkelinnen auch da sind! Und da steht der Vater dem Sohn in nichts nach: da Robert nicht auf seine Partyeinladung reagiert hat, gab es auch keinen Anruf zum Geburtstag. Endlich ist es dann soweit und Reinhold kann seine Enkeltöchter und Sohn Robert wieder in seine Arme schließen – da bleibt kein Auge trocken! Die Überraschung ist gelungen und es wird ausgelassen und ausgiebig gefeiert.

Am nächsten Tag besuchen Davina, Shania und Robert Opa und Oma auf ihrem neuen Anwesen auf Mallorca und Reinhold macht eine Führung für die Familie und hat auch noch eine Überraschung: auf gehts zur alten Finca, auf der Davina und Shania als Kinder viel Zeit verbracht haben. Da werden alte Erinnerungen wach… Die neue Doppelfolge von „Davina & Shania – We Love Monaco“ zeigt RTLZWEI am Montag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Davina und Shania: Bittere Katastrophe für die Geiss-Töchter!