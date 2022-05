Davina & Shania: Die Geiss-Töchter legen sich mit Robert an!

Die erste eigene Wohnung soll in der neuen Folge von „Davina & Shania – We Love Monaco“ auch schön eingerichtet sein – aber nicht mit den Möbeln, die Mama und Papa nicht mehr brauchen. Also sind Davina und Shania auf einen Zuschuss von ihren Eltern angewiesen. Dafür ist Überzeugungsarbeit gefragt.

Die Schwestern sind es leid, ständig den alten Kram der Eltern aufbrauchen zu müssen, sie möchten sich nach eigenem Geschmack einrichten! Doch das kostet und da das Geld dafür wiederum von Papa Robert und Mama Carmen kommen muss, überlegen Davina und Shania, wie man die zwei am besten überzeugt. Eine Einladung zum Abendessen scheint eine gute Idee zu sein und beim selbstgemachten Wiener Schnitzel versuchen die beiden ihr Glück… Am nächsten Tag ist dann eine heimliche Party auf der Indigo Star geplant. Spaß soll es machen und neben Fly Board und Co. ist so einiges an Action geplant. Auch Ozan ist mit von der Partie und hat auch noch ein paar Freunde aufs Boot eingeladen. Und da sind ein paar ganz gut trainierte Jungs dabei…. Was Robert wohl dazu sagen wird, wenn er es erfährt?

Um die Eltern nach der heimlichen Party auf der Indigo Star wieder milde zu stimmen, schauen sich Davina und Shania in Monaco eine Immobilie an, denn Mama und Papa suchen nach wie vor ein neues Zuhause und sind selbst auch auf einer anderen Hausbesichtigung. Doch für Shanias Geschmack steckt Davina ihre Nase zu tief in Dinge, die sie nichts angehen.

Davina ist in ihrem Element: Endlich soll die neue Küche kommen und sie hat alle Hände voll zu tun, denn schließlich müssen die fleißigen Helfer angeleitet werden! Und nachdem dann auch die Lampen an der Decke angebracht sind und Shania aus der Schule zurückgekehrt ist, wird die Farbe für den Wandschrank begutachtet, die Davina noch schnell besorgt hatte. Zum Glück schaut ihr guter Freund Anton vorbei und hilft beim Schrankstreichen! Im Anschluss gibt es dann ein kleines Dankeschön für Anton und seine Hilfe: Ab auf die Kart-Bahn!

Davina und Shania Geiss haben endlich ihr neues zu Hause

Das Einbauen der Küche dauert dann doch länger als erwartet und Davina und Shania packen ihre Koffer und fliehen zu Mama und Papa – doch nicht, ohne etwas „mitzubringen“: Der neue Pool Roboter soll endlich geliefert werden und eine Wahrsagerin aus Deutschland ist derzeit in Monaco und die Töchter haben sie eingeladen, um einen Blick für die Familie in die Zukunft zu werfen. Was die Familie wohl erwarten wird? Dann ist es soweit: Die neue Küche ist endlich fertig eingebaut und auch der Rest der Wohnung ist nun ganz nach Davinas und Shanias Geschmack. Andreas kommt noch vorbei um eine Hochglanz-Spanndecke zu ziehen und endlich fühlen sich die beiden wohl in ihrem neuen Zuhause. Die neue Folge von „Davina & Shania – We Love Monaco“ zeigt RTLZWEI am Montag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Davina und Shania: Bittere Katastrophe für die Geiss-Töchter!