Davina Geiss: Liebes-Beichte! Hat sie einen Freund?

Davina und Shania Geiss starten voll durch! Die Töchter von Carmen und Robert Geiss sollen nicht nur das Unternehmen ihrer Eltern übernehmen, sondern bekommen auch ihre eigene TV-Serie. Nun sprechen die beiden Girls auch über ihr Liebesleben.

Das Schmuck-Label „Roberto Geissini“ soll später an Shanina und Davina Geiss übergeben werden. „Davina hat ja schon ihre erste Klamotten-Kollektion draußen, da ist sie ganz erfolgreich, Shania macht Kunst. Im Moment läuft das noch unter meinem Schutzmantel, es sind meine Firmen – und jetzt überlegen wir, welche davon sie übernehmen wollen und können“, erzählt Robert Geiss in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Davina Geiss plaudert über ihr Liebesleben

In dem Interview spielte auch das Liebesleben der beiden Töchter eine Rolle – und da hat besonders Robert ein ganz genaues Auge darauf. „Bei Mama wäre das auch noch leichter. Aber Papa ist da der schlimmste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ich könnte Gott mit nach Hause bringen – den würde er als meinen Freund auch ablehnen. Dann würde er sagen: Nein! Denn ich bin Gott‘. Papa hat außerdem gedroht, meinem Freund alle Finger abzuschneiden …“, erzählt Davina Geiss. „Selbst wenn ich einen Freund hätte, würde ich den vor Papa geheim halten. Zumindest, bis wir ein Jahr zusammen sind“, verriet sie weiter.

Einen richtigen Freund haben beide Töchter nicht – das gestaltet sich in Monaco wohl auch ziemlich schwierig. Denn die Stadt ist nicht groß und auf die richtigen Typen scheint man dort nicht zu treffen. „Einerseits kennen in Monaco nicht so viele ,Die Geissens'. Aber Monaco ist auch klein. Gute Typen da zu finden, ist schwer", verriet die 18-Jährige. Und auch Shania geht derzeit als Single durchs Leben. Doch vordergründig wollen sich die Töchter sowieso auf ihre Karriere konzentrieren und wollen durchstarten – Davina mit Immobilien, Shania mit Kunst und Modeln. Und bald haben sie auch ihre eigene TV-Serie…