Davin Herbrüggen: So ging es für ihn nach DSDS weiter!

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Davin Herbrüggen bekannt. Im Jahr 2019 ging er als Sieger der Castingshow hervor – aber was macht der Sänger eigentlich heute? KUKKSI hat bei ihm nachgefragt!

DSDS war für Davin Herbrüggen ein absolutes Sprungbrett. Im Finale konnte er mit seinem Siegersong „The River“ überzeugen. Danach bekam er einen Plattenvertrag und ein stolzes Preisgeld von 100.000 Euro. Doch wie erging es ihm eigentlich nach der Show-Teilnahme? Und was macht er heute?

Das hat Davin nach DSDS gemacht

„Ich habe nach DSDS viel gemacht. Ich war mit den Lochis auf Tour gewesen und ich habe viele eigene Konzerte gegeben. Ich bin auch mit Xavier Naidoo in der König-Pilsener-Arena aufgetreten und habe neue Singles rausgebracht. Ich bin total happy und freue mich auf dieses Jahr“, sagt Davin Herbrüggen im exklusiven Interview mit KUKKSI beim Public Viewing von Julian F.M. Stoeckel zum Dschungelcamp-Auftakt.

Was steht 2020 bei ihm an?

Der Musiker hat uns auch verraten, was bei ihm in diesem Jahr ansteht. „In diesem Jahr mache ich natürlich viel Musik und es stehen viele Konzerte an. Es sind auch noch paar andere Projekte geplant – vielleicht kommt zum Ende des Jahres auch noch eine Tour“, so der DSDS-Sieger von 2019. Langweilig wird es bei ihm jedenfalls nicht! Doch auch optisch hat sich einiges bei ihm seit DSDS getan: Er hat ein kleines Kinnbärtchen und seine Mähne ist mit blonden Highlights versehen.

DSDS hat er viel zu verdanken

Der RTL-Show hat Davin Herbrüggen viel zu verdanken – aber verfolgt er die Show eigentlich noch? Na, logo! „Ich bin totaler DSDS-Fan und ich liebe die Sendung. Ich bin sehr gespannt, wer in diesem Jahr das Rennen macht“, plaudert er aus. Erst in der diesjährigen Staffel machte Kandidatin Carolin Milena Kries klar, dass sie in die Fußstapfen von Davin Herbrüggen treten will. In der Show sang sie den Song „Old Time Rock &Roll“ von Bob Seger, welchen auch der 21-Jähriger bei seiner Audition performte. Oana Nechiti übergab ihr dann die „Goldene CD“ – ob sie tatsächlich die Nachfolgerin von Davin wird? Das wird sich noch zeigen…