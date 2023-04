David Leischik: Darum war DSDS eine Therapie!

David Leischik hat es bei „Deutschland sucht den Superstar“ in die Top 8 geschafft und kämpft jetzt um den Einzug ins Finale. Bei KUKKSI erzählt der Kandidat, was sein bewegendster Moment in der Staffel war.

Der 27-Jährige wurde für seine Performance in der ersten Live-Show von der Jury gelobt und auch von den Zuschauern belohnt. Denn diese haben den Sänger in die nächste Show katapultiert. „Ich freue mich riesig, dass ich weitergekommen bin. Es war alles viel größer, als ich im Vorfeld gedacht habe. Ich war so aufgeregt – aber als ich meinen Fanclub und meine Familie gesehen habe, hat mich das sehr beruhigt. Danach konnte ich es wirklich genießen bis zum Schluss. Ich bin froh, dass ich das nochmal erleben darf“, erklärt der Kandidat im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Die DSDS-Reise begann für David Leischik etwas holprig. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so weit komme. Jeder, der mein Casting gesehen hat, weiß, dass es schwierig war, in diesem Wettbewerb Fuß zu fassen. Ich hatte nach dem Casting ein ganz schlechtes Gefühl. Dann ging es immer weiter und dann stand ich plötzlich in den Live-Shows. All das, was ich nach dem Casting erlebt habe, war für mich ein riesiges Geschenk“, sagt er. Dann verrät er uns auch seinen bewegendsten DSDS-Moment: „Der Moment, wo Laura Wontorra gesagt hat, dass ich in der nächsten Runde bin, werde ich nie vergessen.“

David Leischik war bei DSDS zunächst unsicher

Im Laufe der Zeit wurde der Sänger etwas sicherer. „Musikalisch war ich schon gut. Aber ich war auf die Aufregung nicht vorbereitet und war deshalb anfangs viel zu unsicher. Ich habe gelernt, meinen Kopf etwas zu beruhigen und das macht meinen Auftritt etwas besser", so David Leischik. Für ihn war DSDS so etwas wie eine Therapie. „DSDS war die extremste Erfahrung, die ich bisher machen durfte. Man hat sich selbst nochmal deutlich besser kennengelernt. Ich durfte das tun, was ich liebe und habe die Bestätigung bekommen, dass es richtig ist, was ich mache. Es war eine Extremsituation, aber gleichzeitig auch eine Therapie", plaudert er aus. Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr.