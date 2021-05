Dating: So seid ihr sicher vor Corona!

Du hast das Singleleben satt und suchst nach einer Partnerin oder einem Partner. Doch durch das Coronavirus gestaltet sich das gar nicht so einfach. Zwar darf man sich zu zweit treffen, doch weiß man nie, ob die andere Person gesund ist und wann er das letzte Date mit einer anderen Person hatte. Damit du diese Angst nicht haben musst, haben wir ein paar Tipps für dich.

Wie alles im Leben, betrifft Corona auch das Dating. Seitdem die Pandemie ausgebrochen ist, ist die Sache nicht wirklich einfacher geworden. Dabei will man ja eigentlich nur diesen einen tollen Menschen kennenlernen und mehr nicht. Doch das Risiko ist immer da und man hat es immer im Hinterkopf, wenn man jemand Neues trifft.

So geht ihr auf Nummer sicher

Testet euch

Bevor ihr euch trefft, solltet ihr euch unbedingt auf das Virus testen lassen. So wisst ihr schon vorher, ob ihr wirklich gesund seid und dass das Date kein unnötiges Risiko darstellt. Ein Schnelltest würde da natürlich völlig reichen. Stellt euch vor, ihr würdet euch gegenseitig infizieren. Das wäre sicher ein Horrordate.

Achtet auf Symptome

Irgendwie hast du etwas Fieber, starke Kopfschmerzen oder eine Erkältung? Auch ohne Corona ist das ein sehr guter Grund, ein Date abzusagen. Gerade jetzt, während der Pandemie, ist es noch viel wichtiger, die Sache offen zu besprechen und das Date um wenige Wochen zu verschieben.

Der Ort ist wichtig

Wenn man sich dann also zum Date trifft, ist es echt ratsam, nicht unbedingt unter viele Menschen zu gehen. Je nachdem, in welchem Bundesland du wohnst und in welchen Kreis ihr euch trefft, gibt es da sehr unterschiedliche Inzidenzen und Lockerungen. Es wäre ein unnötiges Risiko, wenn man Kontakt mit vielen anderen Personen habt. Trefft euch lieber irgendwo, wo ihr beide für euch seid. So liegt euer Fokus auch immer auf dem Gegenüber.