Dating: Mit diesen 5 Dingen kannst du KEIN Mädchen beeindrucken

Du lernst vielleicht gerade eine tolle Person kennen und du willst nichts falsch machen. Dann ist es schon mal gut, wenn du dir Gedanken machst, wie du alles richtig machen kannst. Wenn du ein Mädchen von dir überzeugen und beeindrucken möchtest, gibt es nämlich ein paar Sachen, auf die du unbedingt achten solltest.

Du bist vielleicht gerade mitten im Datingfieber und hast da jemanden kennengelernt. Vielleicht geht ihr ja bald sogar gemeinsam aus und unternehmt etwas zusammen. Man kann andere von sich selbst auf viele verschiedene Arten und Weisen beeindrucken. Dabei gibt es aber auch ein paar Tabus.

So solltest du niemanden überzeugen wollen

Andere schlecht machen

Wenn du besser dastehen willst und dafür andere schlecht machst, dann ist das ein absolutes No Go. Damit schiebst du nur die Schuld und die Fehler zu anderen und stellst dich selbst als perfekt hin. Das ist bekanntlich niemand – und so übernimmst du auch keine Verantwortung. Das kommt nur unsympathisch rüber.

Keine Verantwortung übernehmen

Wie schon gerade etwas beiläufig angesprochen, wirkt es unglaublich sympathisch, wenn man selbst Verantwortung übernimmt und auch Lasten auf die Schultern nimmt, die gar nicht unbedingt auf den eigenen Fehlern gewachsen sind. Wenn man dagegen allerdings nur alles von sich wegschiebt, dann kommt das nicht so wirklich erwachsen rüber.

Sei kein Macho

Es gab Mal Zeiten, wo das „cool“ war. Die Zeiten sind aber schon längst vorbei. Also lass das lieber. Natürlich kommt es gut, wenn man männlich ist und das auch mal etwas raushängen lässt. Aber nicht auf Kosten des anderen Geschlechts. Sei nicht herablassend und vor allem kein Macho.

Nicht klammern

Du hast vielleicht die Person deiner Träume gefunden und möchtest mit ihr unbedingt zusammenkommen. Das gibt dir aber noch immer nicht das Recht, sich an sie zu klammern oder sie zu irgendetwas zu überreden. Lass der Sache Zeit und schaue, wie es sich entwickelt.

Dumme Sachen machen

Manche denken, dass es gut rüberkommt, wenn man Sachen macht, die nicht so ganz legal sind. Zum Beispiel irgendwelche Drogen nehmen oder mit Straftaten angeben. So etwas ist wirklich einfach nur dumm und lässt dich nicht besser dastehen. Wenn du jemanden datest und kennenlernst, solltest du auch weitestgehend auf Alkohol verzichten.