Das Wunder von Manhattan: Traurige Familien-Tragödie um den Kriss Kringle-Star!

In „Das Wunder von Manhattan“ spielte Richard Attenborough die Rolle des „Kriss Kringle“. Vor seinem Tod erlebte der Schauspieler eine Familien-Tragödie, welche ihn nie mehr losgelassen hat.

In dem Weihnachtsfilm ergattert Richard Attenborough den Job als Weihnachtsmann in einem Kaufhaus. Er sieht jedoch nicht nur so aus, wie der Weihnachtsmann – sondern er behauptet, der echte Weihnachtsmann zu sein. Dann droht Kriss Kringle eine Einweisung in eine Psychiatrie – er setzt alle Hebel in Bewegung und will beweisen, dass es den echten Weihnachtsmann gibt. Denn er will die Kinder mit Weihnachtsgeschenken versorgen – allen voran der kleinen Susan, welche von Mara Wilson verkörpert wird.

Richard Attenborough verlor Tochter und Enkelin

Vor seinem Tod im Jahr 2014 musste er einen schweren Schicksalsschlag in der Weihnachtszeit verkraften. Denn bei einer Naturkatastrophe hat er eine Tochter und eine Enkelin verloren. Am 26. Dezember 2004 erschütterte ein Erdbeben den Indischen Ozean – bei einem darauffolgenden Tsunami wurden mehr als 200.000 Menschen getötet. Viele weitere haben bei der Katastrophe ihr Dach über den Kopf verloren. Seine Tochter Jane (damals 49) und seine damals 14-jährige Enkelin Lucy gehörten zu den Opfern. Seine Enkelin Alice (damals 17) überlebte schwer verletzt, sein ältester Enkel Sam und sein Schwiegersohn Michael Holland hatten keine Verletzungen davongetragen. Ein schwerer Schicksalsschlag für Richard Attenborough, welchen er nie verkraftete. Jedoch wurde sein letzter Wunsch nach seinem Tod erfüllt: Ein Teil seiner Asche wurde im Sarg in der St. Mary Magdalene Church am Stadtrand von London beigesetzt.

Richard Attenborough war neben „Das Wunder von Manhattan" noch in zahlreichen weiteren Filmen zu sehen – große Bekanntheit erlangte er auch durch seine Rolle in „Jurassic Park". Zuletzt stand er für den Film „Jagd auf den Schatz der Riesen" (2001) vor der Kamera. Richard Attenborough war nicht nur Schauspieler, sondern arbeitete auch als Regisseur sowie Produzent. Im Laufe seiner Karriere hat der Schauspieler zahlreiche Preise abgeräumt – so beispielsweise den British Film Academy Award, Golden Globe Award oder auch den Europäischen Filmpreis.