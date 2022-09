Das waren die 5 verrücktesten Trends der letzten Jahre!

An neuen Trends im Netz mangelt es nun wirklich nicht. So schnell einige kamen, sind sie auch schnell wieder verschwunden – da kann man schon mal schnell den Überblick verlieren. KUKKSI verrät die fünf verrücktesten und komischsten Trends, die mit einmal plötzlich richtig gehypt wurden.

Wenn man manchmal zurückblickt, dann merkt man eigentlich erst, wie komisch so mancher Hype um bestimmte Sachen waren. So mancher Trend war auf den Social Media-Kanälen von einem zum anderen Tag total angesagt und hyped. Doch so mancher ist auch schon aus unseren Köpfen verschwunden. Deshalb hat KUKKSI mal eben die fünf verrücktesten zusammengefasst.

Die verrückten Trends der letzten Jahre

Horrorclowns

Szenen wie aus einem Horrorfilm. Plötzlich wurde es beliebt, als Clown getarnt, Leute zu erschrecken. Immer wieder standen gruselige Clowns an so mancher Straßenecke. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden Hunderte Fälle gemeldet.

Alexa

Das Amazon-Gerät wurde richtig gehyped. Immerhin war das der große Beginn des „Smart Homes“. Man könnte plötzlich viele Geräte durch Sprache in der eigenen Wohnung steuern. Zudem hat Alexa einen ganz guten Humor bekommen.

Deutschrap

Das Genre gibt es natürlich schon länger als nur ein paar Jahre. Doch in den letzten Jahren hat die Musikrichtung einen extremen Push bekommen. Nicht zuletzt durch Capital Bra, der die Musikszene prägte. Heute gibt es mehr und mehr Künstler. Das Genre hat sich ordentlich etabliert und ist richtig populär geworden.

Bubble Tea

So schnell, wie er kam, war er dann auch wieder weg. Das Kult-Getränk aus Taiwan wurde zum richtigen Trend. Plötzlich konnte man es überall kaufen. Experten stuften Bubble Tea als nicht wirklich gesund ein. Schnell wurde es wieder uncool.

Flashmobs

Plattformen wie Facebook ermöglichten durch öffentliche Gruppen relativ spontane Flashmobs. So kam es immer wieder zu Gruppenansammlungen. War damals vielleicht ganz wichtig. Heute ist das aber Schnee von gestern und gar nicht mehr angesagt.