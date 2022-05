Das sagt deine Schlafposition über dich aus

Sobald man nachts eine bequeme Schlafposition gefunden hat, ändert man diese nicht mehr so schnell. Es gibt aber auch die, welche diese nachts öfter wechseln. Über den Charakter kann diese einiges verraten – aber was sagt deine Schlafposition eigentlich genau über dich aus?

Der amerikanische Psychologe Samuel Dunkell hat sich mal mit der Frage auseinandergesetzt, was die Schlafposition über den Charakter aussagt. Dabei ist der Forscher auf interessante Erkenntnise gestoßen. Die Lieblingsschlafposition entwickeln wir bereits im Kindesalter, so der Experte. Schlafforscher Prof. Dr. Chris Idzikowski hat das ebenfalls mal untersucht – und beide sind der Meinung: Die Schlafposition kann viel über die Persönlichkeit oder den Charakter eines Menschen aussagen.

Das verrät die Schlafposition über dich

Rückenlage

Klar, wie der Name schon sagt – du liegst auf dem Rücken. Die Arme liegen dabei meist neben dem Körper. Bei dieser Schlafposition bist du sehr selbstbewusst, neugierig sowie sehr aufgeschlossen. Sie können auch ein dominantes Verhalten haben und überschätzen sich manchmal selbst. Etwas anders sieht es aus, wenn die Arme in der Position direkt am Körper liegen – dann bist du wahrscheinlich eher etwas zurückhaltend.

Schlafen in der Bauchlage

Zugegeben: Die wenigsten Menschen schlafen auf dem Bauch. Diese Schlafposition ist eher seltener. Ehrgeiz und Perfektionismus werden mit der Position in Verbindung gebracht. Außerdem bist du sehr pünktlich, zuverlässig und ordentlich. Generell ist man bei der Position eher dominant. Und sie würden gerne das ganze Bett für sich allein haben!

Embryoposition

Bei der Schlafposition schläfst du mit angezogenen Beinen auf der Seite – man schläft praktisch wie ein Baby im Bauch seiner Mutter. Die Menschen sind dann meist praktisch veranlagt und sehr kreativ. Sie können aber auch verletzlich oder sogar schüchtern sein – zumindest gegenüber anderen Personen.

Seitenlage

Die Seitenlage ist generell sehr beliebt. In dem Fall bist du sehr spontan, ausgeglichen sowie flexibel. Die Menschen in der Schlafposition sind außerdem sehr selbstbewusst, risikofreudig und wagen immer wieder neue Experimente.