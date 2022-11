Das TV-Programm zu Weihnachten 2022

Geschenke, Essen, festliche Stimmung und Weihnachtsklassiker im TV – wer sich von festlichen Filmen an den Feiertagen berieseln lassen will, wird definitiv fündig. Denn die TV-Sender zeigen wieder zahlreiche Klassiker und Weihnachtsfilme. KUKKSI verrät, was zu Weihnachten auf den großen Sendern laufen wird.

Es gibt wohl nichts Schöneres, als sich nach dem Weihnachtsstress abends auf die Couch zu schmeißen und einige Klassiker im Fernsehen zu schauen – von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Sissi“, „Der kleine Lord“ oder auch „Kevin – Allein zu Haus“. All diese Klassiker laufen auch diesmal wieder zu den Feiertagen im TV-Programm. KUKKSI gibt einen Überblick über das TV-Programm der großen Sender in der Primetime.

Das zeigen die TV-Sender zu Weihnachten 2022

Hinweis: Das Programm von RTL, RTLZWEI, VOX, SAT.1, ProSieben und Kabel eins wird aktualisiert, sobald dieses bekannt ist.

24.12.22, Heiligabend

ARD

17:00 Der Wunschzettel Komödie, D 2018

18:30 Hubert und Staller – Eine schöne Bescherung Komödie, D 2018

20:00 Tagesschau Nachrichten

20:15 Wenn das fünfte Lichtlein brennt Spielfilm, D 2021

21:45 Die Feuerzangenbowle Spielfilm, D 1944

23:20 Tagesschau Nachrichten

23:35 Katholische Christmette zum Heiligen Abend

ZDF

16:30 Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel Märchen, D/CSSR 2022

18:00 Weihnachten mit dem Bundespräsidenten Konzert

19:00 heute Nachrichten

19:15 Weihnachten im Erzgebirge mit Jonas Kaufmann Konzert

20:15 Weihnachten mit Carmen Nebel Show

22:30 Evanglische Christvesper Kirche

23:20 Wilsberg – Alle Jahre wieder Krimi, D 2017

25.12.22, Erster Weihnachtsfeiertag

ARD

15:45 Sissi Klassiker, A 1955

17:30 Sissi, die junge Kaiserin Klassiker, A 1955

19:15 Alexander Gerst auf Expedition (1) Reportage

20:00 Tagesschau Nachrichten

20:15 Als Hitler das rosa Kaninchen stahl Spielfilm, D 2019

22:05 Donna Leon – Das goldene Ei Spielfilm, D 2016

23:45 Tagesschau Nachrichten

23:45 Solange ich atme Spielfilm, GB 2017

ZDF

15:40 Bares für Rares – Lieblingsstücke Trödelshow

17:30 Familie Bundschuh im Weihnachtschaos Familienfilm, D 2020

19:00 heute Nachrichten

19:20 Horst Lichters Traumrouten Doku

20:15 Dalli Dalli – die Weihnachtsshow Show

23:20 Tatsächlich… Liebe Romanze, GB/USA 2003

26.12.22, Zweiter Weihnachtsfeiertag

ARD

15:50 Der kleine Lord Klassiker, GB 1980

17:30 Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin Klassiker, A 1957

19:15 Alexander Gerst auf Expedition (2) Reportage

20:00 Tagesschau Nachrichten

20:15 Tatort: Mord unter Misteln Krimi, D 2022

21:45 Kommissar Wisting – Der Atem der Angst (1) Krimi, N 2022

22:30 Kommissar Wisting – Der Atem der Angst (2) Krimi, N 2022

23:15 Tagesschau Nachrichten

23:25 Die Frau des Nobelpreisträgers Spielfilm, GB/USA 2017

ZDF