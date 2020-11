Die TV-Sender holen auch in diesem Jahr zu Weihnachten wieder zahlreiche Klassiker ins Programm, aber auch einige Free-TV-Premieren sind dabei. KUKKSI fasst zusammen, was die Sender an den drei Feiertagen ab Nachmittags zeigen.

Ob “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel”, “Der Grinch”, “Kevin – Allein zu Haus” oder “Schöne Bescherung” – es gibt Klassiker zu Weihnachten, welche einfach nicht fehlen dürfen. Noch immer erfreuen sich die Filme an den Festtagen nach der Bescherung oder dem Festtagsbraten großer Beliebtheit. KUKKSI fasst zusammen, was auf den großen Sendern läuft – so hast du den perfekten Überblick und verpasst kein Weihnachtsklassiker in der Glotze

Hinweis: Einige Sender und Tage liegen uns noch nicht vor – die Liste wird ständig aktualisiert.

Das TV-Programm zu Weihnachten 2020

24.12.2020 (Heiligabend)

ARD

17:00 Stenzels Bescherung Spielfilm, D 2019

Spielfilm, D 2019 18:30 In aller Freundschaft – Zwei Herzen Spielfilm, D 2018

Spielfilm, D 2018 20:00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20:15 In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte: Ganz in Weiß Spielfilm, D 2019

Spielfilm, D 2019 21:45 Die Feuerzangenbowle Spielfilm, D 1944

Spielfilm, D 1944 23:20 Katholische Christmette an Heiligabend Gottesdienst

ZDF

15:00 Michel bringt die Welt in Ordnung Kinderfilm, S 1973

Kinderfilm, S 1973 16:35 Aschenputtel Märchen, D/A 2010

Märchen, D/A 2010 18:00 Weihnachten mit dem Bundespräsidenten Reportage

Reportage 19:00 heute Nachrichten

Nachrichten 19:15 Evangelische Christvesper Kirche

Kirche 20:15 Heiligabend mit Carmen Nebel Show

Nebel Show 22:30 Weihnachten mit Jonas Kaufmann Konzert

Konzert 23:35 Tatsächlich…Liebe Komödie, G/USA 2003

RTL

15:10 Der Grinch Komödie, USA 2000

Komödie, USA 2000 16:55 Verrückte Weihnachten Komödie, USA 2004

Komödie, USA 2004 18:45 RTL Aktuell Nachrichten

Nachrichten 19:05 Comeback oder weg? Show

Show 20:15 Santa Clause – Eine schöne Bescherung Komödie, USA 1994

Komödie, USA 1994 22:00 Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung Komödie, USA 2002

Komödie, USA 2002 23:55 Shut In Thriller, Kan/F 2016

VOX

16:25 Marmaduke Komödie, USA 2010

Komödie, USA 2010 18:10 Eine zauberhafte Nanny Komödie, USA 2006

Komödie, USA 2006 20:15 Emoji – Der Film Kinderfilm, USA 2017

Kinderfilm, USA 2017 21:55 Bad Boys – Harte Jungs Actionfilm, USA 1995

25.12.2020 ( Erster Weihnachtsfeiertag)

ARD

14:55 Sissi Spielfilm, A 1955

Spielfilm, A 1955 16:40 Sissi, die junge Kaiserin Spielfilm, A 1956

Spielfilm, A 1956 18:30 Der Wunschzettel Spielfilm, D 2018

Spielfilm, D 2018 20:00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20:15 Louis van Beethoven Spielfilm, D 2020

Spielfilm, D 2020 22:15 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 22:25 So viel Zeit Spielfilm, D 2018

ZDF

15:45 Die kleine Hexe Spielfilm, D/CH 2017

Spielfilm, D/CH 2017 17:20 Paddington 2 Komödie, GB/F 2017

Komödie, GB/F 2017 19:00 heute Nachrichten

Nachrichten 19:15 Horst Lichter sucht das Glück Doku

Doku 20:15 Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente Show

Show 23:20 Liebe braucht keine Ferien Spielfilm, USA/GB 2006

RTL

14:50 Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung Komödie, USA 2002

Komödie, USA 2002 16:40 Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung Komödie, USA 2006

Komödie, USA 2006 18:20 Ice Age – Eine coole Bescherung Special

Special 18:45 RTL Aktuell Nachrichten

Nachrichten 19:05 Bauer sucht Frau – Neues Glück auf den Höfen Show

Show 20:15 Jurassic World Abenteuerfilm, USA 2015

Abenteuerfilm, USA 2015 22:35 Percy Jackson – Diebe im Olymp Abenteuerfilm, USA 2009

VOX

16:15 30 über Nacht Komödie, USA 2004

Komödie, USA 2004 18:10 Cinderella Komödie, USA 2015

Komödie, USA 2015 20:15 Hotel Transsilvanien 2 Animationsfilm, USA 2015

Animationsfilm, USA 2015 22:00 Bad Boys 2 Actionfilm, USA 2003

26.12.2020 (Zweiter Weihnachtsfeiertag)

ARD

16:45 Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin Spielfilm, A 1957

Spielfilm, A 1957 18:30 Hubert und Staller – Eine schöne Bescherung Spielfilm, D 2018

Spielfilm, D 2018 20:00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20:15 Tatort: Unter Wölfen Krimi, D 2020

Krimi, D 2020 21:45 Maria Wern, Kripo Gotland – Schutzlos Krimi, S/D 2020

Krimi, S/D 2020 23:15 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 23:30 Die Puppenspieler – Aus dem Feuer D/Tschechien 2017

ZDF