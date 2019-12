Das TV-Programm zu Weihnachten 2019

Weihnachten kann einfach SO ROMANTISCH sein! Neben Plätzchen backen, Lebkuchen und Geschenken gehören auch TV-Klassiker zur schönsten Zeit des Jahres. Nun steht fest, was über die Festtage in der Glotze laufen wird.

Erst der Festtagsbraten, dann die Bescherung und dann mit Family und Friends auf der Couch lümmeln und die schönsten Weihnachtsfilme im TV schauen. Doch was zeigen die Sender in diesem Jahr eigentlich? Das TV-Programm zu den Weihnachtsfeiertagen steht endlich fest.

Wann laufen Aschenbrödel, Schöne Bescherung, Kevin & Co.?

Die Liste der Weihnachtsklassiker ist lang – von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Schöne Bescherung“. Damit du kein Highlight verpasst, haben wir das TV-Programm der großen Sender in der Primetime in einer Übersicht zusammengefasst.

Heiligabend, 24.12.2019

ARD

16:15 Evangelische Christvesper Übertragung

Übertragung 17:05 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Märchenfilm, TSCH 1973

Märchenfilm, TSCH 1973 18:30 Oh Tannenbaum Spielfilm, D 2007

Spielfilm, D 2007 20:00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20:15 Die Feuerzangenbowle Spielfilm, D 1944

Spielfilm, D 1944 21:50 Der Wunschzettel Spielfilm, D 2018

Spielfilm, D 2018 23:20 Katholische Christmette Übertragung

ZDF

15:05 Schneewittchen und der Zauber der Zwerge Spielfilm, D 2019

Spielfilm, D 2019 16:30 Aschenputtel Märchenfilm, D 2010

Märchenfilm, D 2010 18:00 Weihnachten mit dem Bundespräsidenten Reportage

Reportage 19:00 heute Nachrichten

Nachrichten 19:15 Weihnachten in Rom Musik

Musik 20:15 Heiligabend mit Carmen Nebel Show

Show 22:30 Evangelische Christvesper Übertragung

Übertragung 23:20 Obendrüber, da schneit es Spielfilm, D 2012

RTL

14:50 Das Wunder von Manhattan Komödie, USA 1994

Komödie, USA 1994 16:50 Manhattan Love Story Drama, USA 2002

Drama, USA 2002 18:45 RTL Aktuell Nachrichten

Nachrichten 19:05 Comeback oder weg? Show

Show 20:15 Minions Zeichentrickfilm, USA 2015

Zeichentrickfilm, USA 2015 21:55 Duell der Magier Abenteuerfilm, USA 2010

Abenteuerfilm, USA 2010 23:55 Underworld: Evolution Actionfilm, USA 2006

SAT.1

15:45 Jack and the Giants Fantasyfilm, USA 2013

Fantasyfilm, USA 2013 17:50 Disneys Eine Weihnachtsgeschichte Fantasyfilm, USA 2009

Fantasyfilm, USA 2009 19:20 Die Eiskönigin – Olaf taut auf Special

Special 19:55 SAT.1 Nachrichten Nachrichten

Nachrichten 20:15 Kevin – Allein zu Haus Komödie, USA 1990

Komödie, USA 1990 22:25 Schöne Bescherung Komödie, USA 1989

ProSieben

14:30 The Big Bang Theory Sitcom (5 Folgen)

Sitcom (5 Folgen) 17:00 Der Herr der Ringe – Die Gefährten Fantasyfilm, USA/NZ 2001

Fantasyfilm, USA/NZ 2001 20:15 Der Herr der Ringe – Die zwei Türme Fantasyfilm, USA/NZ 2002

Fantasyfilm, USA/NZ 2002 23:40 Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone Sci-Fi-Film, USA 2018

RTLZWEI

16:15 Sherlock Holmes – Spiel im Schatten Actionthriller, USA 2001

Actionthriller, USA 2001 18:25 Das letzte Einhorn Fantasyfilm, USA, GB, J 1982

Fantasyfilm, USA, GB, J 1982 20:15 Alice im Wunderland Abenteuerfilm, USA 2010

Abenteuerfilm, USA 2010 22:20 Con Air Actionfilm, USA 1997

VOX

14:45 Auf immer und ewig Fantasyfilm, USA 1998

Fantasyfilm, USA 1998 16:45 Der Grinch Komödie, USA 2000

Komödie, USA 2000 18:40 Oben Zeichentrickfilm, USA 2009

Zeichentrickfilm, USA 2009 20:15 Men in Black Sci-Fi-Film, USA 1997

Sci-Fi-Film, USA 1997 22:10 Hitch – Der Date Doktor Komödie, USA 2005

Kabel eins

15:55 Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle Abenteuerfilm, I 1972

Abenteuerfilm, I 1972 18:00 Zwei bärenstarke Typen Komödie, I/USA 1982

Komödie, I/USA 1982 20:15 Banana Joe Komödie, I/D 1981

Komödie, I/D 1981 22:25 Zwei wie Pech und Schwefel Actionfilm, I/E 1973

1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.19

ARD

15:00 Sissi Spielfilm, A 1955

Spielfilm, A 1955 16:40 Sissi, die junge Kaiserin A 1956

A 1956 18:30 Hubert und Staller – Eine schöne Bescherung Spielfilm, D 2018

Spielfilm, D 2018 20:00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20:15 Donna Leon – Stille Wasser Spielfilm, D 2019

Spielfilm, D 2019 21:45 Donna Leon – Endlich mein Spielfilm, D 2018

Spielfilm, D 2018 23:25 Der Medicus (1) Spielfilm, D 2013

ZDF

16:00 Heidi Spielfilm, D/CH/F 2015

Spielfilm, D/CH/F 2015 17:40 Pets Zeichentrickfilm, USA 2016

Zeichentrickfilm, USA 2016 19:00 heute Nachrichten

Nachrichten 19:15 Horst Lichter sucht das Glück Reportage

Reportage 20:15 Die Helene Fischer Show Show

Show 23:20 Tatsächlich… Liebe Spielfilm, GB/USA 2003

RTL

16:45 Das Dschungelbuch Abenteuerfilm, USA 1967

Abenteuerfilm, USA 1967 18:20 Ice Age – Eine coole Bescherung Special

Special 18:45 RTL Aktuell Nachrichten

Nachrichten 19:05 Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit Show

Show 20:15 Ich – Einfach unverbesserlich 3 Zeichentrickfilm, USA 2017

Zeichentrickfilm, USA 2017 21:55 Minions Zeichentrickfilm, USA 2015

SAT.1

16:25 Hotel Transsilvanien Animationsfilm, USA 2012

Animationsfilm, USA 2012 18:15 Findet Dori Animationsfilm, USA 2016

Animationsfilm, USA 2016 19:55 SAT.1 Nachrichten Nachrichten

Nachrichten 20:15 Kevin – Allein in New York Komödie, USA 1992

Komödie, USA 1992 22:35 Die Glücksritter Komödie, USA 1983

ProSieben

15:20 The Day after Tomorrow Katastrophenfilm, USA 2004

Katastrophenfilm, USA 2004 17:45 Guardians of the Galaxy Vol. 2 Sci-Fi-Film, USA 2017

Sci-Fi-Film, USA 2017 20:15 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind Fantasyfilm, USA/GB 2016

Fantasyfilm, USA/GB 2016 22:50 Red Sparrow Thriller, USA 2018

RTLZWEI

15:50 New Moon – Biss zur Mittagsstunde Vampir-Saga, USA 2009

Vampir-Saga, USA 2009 18:05 Eclipse – Biss zum Abendrot Vampir-Saga, USA 2010

Vampir-Saga, USA 2010 20:15 Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht (1) Vampir-Saga, USA 2011

Vampir-Saga, USA 2011 22:25 Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht (2) Vampir-Saga, USA 2012

VOX

15:55 Ein Zwilling kommt selten allein Komödie, USA 1998

Komödie, USA 1998 18:25 Bruce Allmächtig Komödie, USA 1998

Komödie, USA 1998 20:15 Men in Black II Sci-Fi-Film, USA 2002

Sci-Fi-Film, USA 2002 21:55 Men in Black Sci-Fi-Film, USA 1997

Kabel eins

16:10 Auf der Suche nach dem goldenen Kind Komödie, USA 1986

Komödie, USA 1986 18:15 Die Goonies Komödie, USA 1985

Komödie, USA 1985 20:15 Die Verurteilten Drama, USA 1994

Drama, USA 1994 23:15 The Road to Perdition Krimi, USA 2001

2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.19

ARD

15:55 Sissi – Schicksalssjahre einer Kaiserin Spielfilm A 1957

Spielfilm A 1957 17:45 Geheimnisvolles Schloss Neuschwanstein Reportage

Neuschwanstein Reportage 18:30 In aller Freundschaft – Zwei Herzen Spielfilm, D 2018

Spielfilm, D 2018 20:00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20:15 Tatort: One Way Ticket Krimi, D 2019

Krimi, D 2019 21:45 Kommissar Wisting – Eisige Schatten Spielfilm, N 2019

Spielfilm, N 2019 23:30 Der Medicus (2) Spielfilm, D 2013

ZDF

16:45 Ein Lächeln nachts um vier Spielfilm, D 2017

Spielfilm, D 2017 18:15 Das Phänomen Anselm Grün Dokumentation

Dokumentation 19:00 heute Nachrichten

Nachrichten 19:15 Album 2019 – Bilder eines Jahres Rückblick

Rückblick 20:15 Das Traumschiff Spielfilm, D 2019

Spielfilm, D 2019 21:45 Kreuzfahrt ins Glück Liebesfilm, D 2019

Liebesfilm, D 2019 23:15 Das Traumschiff – Spezial Reportage

Reportage 23:50 Robin Hood Abenteuerfilm, USA 2010

RTL

16:40 Ich – Einfach unverbesserlich 3 Zeichentrickfilm, USA 2017

Zeichentrickfilm, USA 2017 18:20 Minion Mini Movies Special

Special 18:45 RTL Aktuell Nachrichten

Nachrichten 19:05 Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit Show

Show 20:15 Wer wird Millionär? Das Familien-Special Show

Show 23:15 Das Phänomen Günther Jauch Reportage

Reportage 00:15 Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special Show

SAT.1

13:40 Schöne Bescherung Komödie, USA 1989

Komödie, USA 1989 15:35 Kevin – Allein zu Haus Komödie, USA 1990

Komödie, USA 1990 17:30 Kevin – Allein in New York Komödie, USA 1992

Komödie, USA 1992 19:55 SAT.1 Nachrichten Nachrichten

Nachrichten 20:15 Vaiana Animationsfilm, USA 2016

Animationsfilm, USA 2016 22:20 Die Reise zur geheimnisvollen Insel Abenteuerfilm, USA 2012

ProSieben

14:50 Der Herr der Ringe – Die zwei Türme Fantasyfilm, USA/NZ 2002

Fantasyfilm, USA/NZ 2002 17:45 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind Fantasyfilm, USA/GB 2016

Fantasyfilm, USA/GB 2016 20:15 King Arthur: Legend of the Sword Abenteuerfilm, USA 2017

Abenteuerfilm, USA 2017 22:45 Mission: Impossible – Phantom Protokoll Actionfilm, USA 2001

RTLZWEI

14:50 Alice im Wunderland Abenteuerfilm, USA 2010

Abenteuerfilm, USA 2010 16:35 Gilly Hopkins – Eine wie keine Komödie, USA 2014

Komödie, USA 2014 18:25 Matilda Komödie, USA 1996

Komödie, USA 1996 20:15 Die Chroniken von Narnia – Der König von Narnia Abenteuerfilm, USA 2005

Abenteuerfilm, USA 2005 23:05 Die Chroniken von Narnia – Prinz Kaspian von Narnia Abenteuerfilm, USA 2008

VOX

16:05 30 über Nacht Komödie, USA 2004

Komödie, USA 2004 17:55 Hitch – Der Date Doktor Komödie, USA 2005

Komödie, USA 2005 20:15 Mamma Mia! Comedy, USA 2008

Comedy, USA 2008 22:25 Men in Black II Sci-Fi-Film, USA 2002

Kabel eins