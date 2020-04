Das TV-Programm zu Ostern 2020

Zu Ostern haben die TV-Sender wieder einiges zu bieten. Über die Feiertage laufen zahlreiche Klassiker, aber auch Free-TV-Premieren. KUKKSI fasst alle Highlights zusammen.

Die meiste Zeit werden wir zu Ostern wohl vor der Glotze hängen. Denn aufgrund der Kontaktsperre wegen des Coronavirus dürfen wir die eigenen vier Wände diesmal kaum verlassen. Die TV-Sender haben tatsächlich einiges zu bieten – von „Harry Potter“, bis hin zu „American Pie“ oder „Jumanji: Willkommen im Dschungel“.

Karfreitag

Harry Potter und der Feuerkelch (17:05 Uhr, SAT.1)

Große Herausforderungen stehen Harry Potter bevor, nicht nur bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, sondern auch beim Trimagischen Turnier, bei dem Schüler von drei verschiedenen Zauberschulen die Klingen kreuzen, um herauszufinden, wer der beste Zauberschüler ist.

Fack Ju Göhte 3 (20:15 Uhr, SAT.1)

Elyas M’Barek stürzt sich wieder ins Lehrerchaos: Der Kultusminister hat vom schlechten Image der Goethe-Gesamtschule erfahren und donnert Gudrun sämtliche Auflagen auf. Erfüllt sie diese nicht, wird die Schule geschlossen. Auch Zeki Müller hat wenig zu lachen. Der Brennpunktlehrer versucht mit zweifelhaften Mitteln, seine Klasse durch das Abi zu prügeln. Nach dem ernüchternden Besuch im Berufsinformationszentrum gestaltet sich das jedoch schwieriger als gedacht.

Pirates of the Caribbean: Salazars Rache (20:15 Uhr, ProSieben)

Jack’s back – in seinem mittlerweile fünften Abenteuer: Der barbarische Captain Salazar schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten – allen voran Captain Jack Sparrow.

American Pie (23:50 Uhr, SAT.1)

Der 17-jährige Highschool-Schüler Jim ist auf sexuellem Gebiet noch völlig unerfahren. Auch seine besten Freunde Oz, Finch und Kevin sind noch männliche Jungfrauen. Als die vier Jungs auf einer Party wieder einmal kein Glück mit den Mädchen haben, beschließen sie, spätestens bis zum Abschlussball in drei Wochen ihre Unschuld zu verlieren.

Karsamstag

Harry Potter und der Orden des Phönix (20:15 Uhr, SAT.1)

Die Ferien neigen sich dem Ende entgegen, als Harry Zeuge von Voldemorts Auferstehung wird. Das Zauberei-Ministerium glaubt Harry nicht und strengt ein Verfahren wegen der ungenehmigten Nutzung von Magie gegen ihn an! Nur dank Professor Dumbledore entgeht Harry einer Verurteilung und dem damit verbundenen Schulverweis.

Das Leben des Brian (20:15 Uhr, RTLZWEI)

Das Heilige Land zur Zeit der römischen Besatzung: Drei Könige aus dem Morgenland haben sich aufgemacht, um einen ganz besonderen Knaben zu besuchen. Doch dummerweise landen die drei in Bethlehem nicht im Stall von Jesus, sondern nebenan in dem eines gewissen Brian, der als Kind römischer Besatzer geboren wurde. Der Grundstein zu einem äußerst ungewöhnlichen Werdegang ist damit gelegt.

Hangover 3 (23 Uhr, SAT.1)

Vier Typen, ein Trip – das Wolfsrudel ist wieder unterwegs. Phil, Stu und Doug sind sich einig, Alan braucht Hilfe! Denn ihr psychisch labiler Kumpel hat seine Tabletten abgesetzt und taumelt von einer Wahnsinnsaktion zur nächsten. Gemeinsam wollen die Freunde ihn in eine Klinik nach Arizona bringen. Auf der Fahrt holt sie jedoch die Vergangenheit ein. Ein letztes Mal müssen die vier es mit ihrem alten Feind Mr. Chow aufnehmen. Dort, wo alles begann – in Las Vegas

Ostersonntag

Crocodile Dundee – Ein Krokodil zum Küssen (18:20 Uhr, Kabel eins)

Paul Hogan in seiner preisgekrönten Paraderolle: Die amerikanische Journalistin Sue Charlton will im australischen Busch eine Reportage über den Krokodiljäger Mick „Crocodile“ Dundee schreiben. Der raue, aber liebenswerte Naturbursche unternimmt mit Sue eine Expedition an die Orte seiner spektakulären Kämpfe mit den gefährlichen Reptilien.

Jumanji: Willkommen im Dschungel (20:15 Uhr, RTL)

Der Kultfilm mit Robin Williams von 1995 bekommt mit diesem Fantasy-Abenteuer eine rundum modernisierte Fortsetzung. Statt eines Brettspiels wie im Vorgängerfilm, zieht in diesem Sequel ein Videogame seine Spieler in die Jumanji-Welt. So landen vier Schüler im abenteuerlichen Dschungel, verwandelt in die Spielcharaktere (u.a. Dwayne Johnson, Jack Black und Kevin Hart). Nur wenn sie das Spielziel erreichen, können sie den Gefahren entkommen.

Deadpool 2 (20:15 Uhr, ProSieben)

Ryan Reynolds schlüpft zum zweiten Mal ins Lederkostüm: Als Deadpool auf den knallharten Schurken Cable trifft, sieht er sich gezwungen, Werte wie Freundschaft und Familie zu überdenken. Kurzerhand trommelt er seine eigene Crew an Superhelden zusammen. Die X-Force setzt alles daran, dem übermächtigen Cable den Garaus zu machen.

John Wick (22:35 Uhr, ProSieben)

Packende Action mit dem Star aus der „Matrix“-Trilogie Keanu Reeves: An einer Tankstelle begegnet der ehemalige Auftragsmörder John Wick drei russischen Gangmitgliedern. Deren Anführer Iosef bewundert Johns Mustang und möchte ihm diesen abkaufen. Doch der Wagen ist unverkäuflich. In der Nacht brechen Iosefs Männer bei John ein, verprügeln ihn und töten die kleine Hündin, die er von seiner geliebten, kürzlich verstorbenen Frau Helen geerbt hat. John schwört gnadenlose Rache

Ostermontag

Die Vampirschwestern 3 – Reise nach Transsilvanien (12:05 Uhr, RTL)

Das Fantasy-Abenteuer der Vampirschwestern Dakaria und Silvania geht weiter: Die Vampirkönigin Antanasia wünscht sich einen Halbvampir-Jungen als Thronfolger und hat ein Auge auf deren kleinen Bruder Franz geworfen. Sie entführt ihn nach Transsilvanien. Da die Eltern außer Gefecht gesetzt sind, müssen sich die beiden Halbvampirschwestern selbst um die Angelegenheit kümmern. Wird es ihnen gelingen, ihren kleinen Bruder zu retten?

Karate Kid (15:10 Uhr, ProSieben)

Pure Action mit Jaden Smith und Jackie Chan: Der zwölfjährige Dre Parker lebt in Detroit und führt ein sorgloses Leben. Doch dann bekommt seine Mutter einen neuen Job in China angeboten und die kleine Familie zieht nach Peking. Dort verliebt sich Dre in die junge Geigerin Mei Ying, was Dres Mitschüler Cheng gar nicht passt. Jeden Tag verprügelt er den Neuen, bis Dre Unterstützung von Hausmeister Mr. Han bekommt und Kung Fu lernt…

Wendy – Der Film (15:20 Uhr, RTL)

Die 12-jährige Wendy war früher leidenschaftliche Reiterin. Seit einem schweren Reitunfall hat sie sich aber nicht mehr aufs Pferd getraut. Die Sommerferien verbringt sie trotzdem auf dem Reiterhof „Rosenborg“ bei ihrer Oma Herta. Als ihr das verwundete Pferd Dixie zuläuft und Wendy es vor dem Schlachter rettet, entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden. Ob Wendy so wieder das Vertrauen zu den Tieren gewinnt?

Der Zoowärter (20:15 Uhr, VOX)

Griffin Keyes ist Tierpfleger mit Leidenschaft und Herz, dennoch will er den Dienst quittieren, um endlich die Frau fürs Leben zu finden. Als die Tiere im Zoo merken, dass es Griffin ernst ist mit seinem Vorhaben, beschließen sie zu handeln, um ihren „Zoowärter des Vertrauens“ zum Bleiben zu bewegen.

Die glorreichen Sieben (22:15 Uhr, RTL)

In der Stadt Rose Creek werden die Bewohner von dem Geschäftsmann Bartholomew Bogue erpresst. Er zwingt sie mit roher Gewalt zu Gehorsam. In ihrer Verzweiflung wenden sich die Bewohner an die glorreichen Sieben, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben: Kopfgeldjäger Sam Chisolm, Spieler Josh Faraday, Scharfschütze Goodnight Robicheaux, Fährtenleser Jack Horne, Auftragskiller Billy Rocks, der Gesetzlose Vasquez und der Comanche Red Harvest.