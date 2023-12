Das TV-Programm an Weihnachten 2023

Ob „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Der kleine Lord“, „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Der Grinch“ – zahlreiche Klassiker laufen auch diesmal wieder zu Weihnachten im Fernsehen.

Nach dem Weihnachtsbraten und der Bescherung dürfen einige Klassiker im Fernsehen nicht fehlen. Und davon gibt es auch in diesem Jahr wieder viele! Von „Das Wunder von Manhattan“ bis hin zu den „Sissi“- oder „Kevin“-Filmen – aber wann läuft eigentlich was genau? Wir geben einen Überblick und verraten, was am Nachmittag und in der Primetime auf den großen Sendern läuft.

Das läuft an Weihnachten im Fernsehen

24.12.23, Heiligabend

ARD

13:15 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Märchen, CSSR/DDR 1973

Märchen, CSSR/DDR 1973 14:40 Märchenreise: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Doku

Doku 15:05 Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts Sketch

Sketch 15:30 Familie Heinz Becker Comedyserie

Comedyserie 16:00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 16:10 Evangelische Christvesper Kirche

Kirche 17:00 Hubert und Staller – Eine schöne Bescherung Spielfilm, D 2018

Spielfilm, D 2018 18:30 Krauses Weihnacht Spielfilm, D 2022

Spielfilm, D 2022 20:00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20:15 Wenn das fünfte Lichtlein brennt Spielfilm, D 2021

Spielfilm, D 2021 21:45 Die Feuerzangenbowle Spielfilm, D 1944

Spielfilm, D 1944 23:20 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 23:30 Katholische Christmette Kirche

ZDF

15:00 Rübezahls Schatz Märchen, D 2017

Märchen, D 2017 16:30 Rapunzel und die Rückkehr der Falken Märchen, D 2023

Märchen, D 2023 18:00 Weihnachten mit dem Bundespräsidenten Konzert

Konzert 19:00 heute Nachrichten

Nachrichten 19:15 Abenteuer Winter – Tiere im Schnee Doku

Doku 20:15 Heiligabend mit Carmen Nebel Show

Show 22:30 Evangelischer Gottesdienst zur Christnacht Kirche

Kirche 23:20 Wilsberg – Alle Jahre wieder Krimi, D 2017

RTL

13:05 Das Wunder von Manhattan Komödie, USA 1994

Komödie, USA 1994 15:05 Die fantastische Reise des Dr. Dolittle Abenteuerfilm, USA 2020

Abenteuerfilm, USA 2020 16:45 Ice Age 2 – Jetzt taut’s Animationsfilm, USA 2006

Animationsfilm, USA 2006 18:25 Ice Age – Eine coole Bescherung Kurzfilm, USA 2011

Kurzfilm, USA 2011 18:45 RTL aktuell Nachrichten

Nachrichten 19:00 NFL Live Sport

Sport 22:25 NFL Live Sport

SAT.1

14:10 Der Nussknacker und die vier Reiche Fantasyfilm, USA 2018

Fantasyfilm, USA 2018 16:05 Matilda Komödie, USA 1996

Komödie, USA 1996 18:00 Der Polarexpress Animationsfilm, USA 2004

Animationsfilm, USA 2004 19:55 SAT.1 :newstime Nachrichten

Nachrichten 20:15 Kevin – Allein zu Haus Komödie, USA 1990

Komödie, USA 1990 22:20 Die Geister, die ich rief … Komödie, USA 1988

ProSieben

14:00 Der Herr der Ringe – Die Gefährten Fantasyfilm, USA/NZ 2001

Fantasyfilm, USA/NZ 2001 17:10 ProSieben :newstime Nachrichten

Nachrichten 17:20 Der Herr der Ringe – Die zwei Türme Fantasyfilm, USA/NZ 2002

Fantasyfilm, USA/NZ 2002 20:15 Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs Fantssyfilm, USA/D/NZ 2003

Fantssyfilm, USA/D/NZ 2003 00:05 Willow Fantsyfilm, USA 1988

VOX

14:20 Der Kaufhaus Cop Komödie, USA 2009

Komödie, USA 2009 15:55 Der Grinch Komödie, USA 2000

Komödie, USA 2000 17:55 Wir kaufen einen Zoo Komödie, USA 2011

Komödie, USA 2011 20:15 Eine zauberhafte Nanny Komödie, USA 2006

Komödie, USA 2006 22:25 Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer Komödie, USA 2010

RTLZWEI

14:15 Charlie und die Schokoladenfabrik Komödie, USA, GB 2005

Komödie, USA, GB 2005 16:35 Schöne Bescherung Komödie, USA 1989

Komödie, USA 1989 18:25 Das letzte Einhorn Fantasyfilm, USA, GB, J 1982

Fantasyfilm, USA, GB, J 1982 20:15 Illuminati Thriller, USA 2008

Thriller, USA 2008 23:00 Ronin Actionthriller, USA 1998

Kabel eins

14:00 Meine Braut, ihr Vater und ich Komödie, USA 2000

Komödie, USA 2000 16:05 Kabel eins :newstime Nachrichten

Nachrichten 16:20 Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal Familienfilm, USA 2014

Familienfilm, USA 2014 18:10 Und täglich grüßt das Murmeltier Komödie, USA 1993

Komödie, USA 1993 20:15 Die rechte und die linke Hand des Teufels Western, I 1969

Western, I 1969 22:40 Vier Fäuste für ein Halleluja Western, I 1971

25.12.23, Erster Weihnachtstag

ARD

14:35 Frau Holle Märchen, D 2008

Märchen, D 2008 15:30 Die verkaufte Prinzessin Märchen, D 2023

Märchen, D 2023 16:35 Sissi Spielfilm, A 1955

Spielfilm, A 1955 18:15 Sissi, die junge Kaiserin Spielfilm, A 1956

Spielfilm, A 1956 20:00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20:10 Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Rede

Rede 20:15 Wolfsland – Das schwarze Herz Spielfilm, D 2023

Spielfilm, D 2023 21:45 Nord bei Nordwest – Ho Ho Ho! Spielfilm, D 2021

Spielfilm, D 2021 23:15 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 23:25 Green Book – Eine besondere Freundschaft Spielfilm, USA 2018

ZDF

15:40 Bares für Rares – Lieblingsstücke Trödelshow

Trödelshow 17:30 Mona & Marie Spielfilm, D 2021

Spielfilm, D 2021 19:00 heute Nachrichten

Nachrichten 19:08 Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Rede

Rede 19:15 Gustave Eiffel: Der Mann, der den Eiffelturm erfand Doku

Doku 20:15 Die Helene Fischer Show Show

Show 23:20 Little Women Spielfilm, USA 2019

RTL

13:55 Ein Junge namens Weihnacht Komödie, GB 2021

Komödie, GB 2021 15:45 Neue Geschichten vom Pumuckl Serie (6 Folgen)

Serie (6 Folgen) 18:45 RTL aktuell Nachrichten

Nachrichten 19:05 Bauer sucht Frau – Neue Geschichten mit Herz Kuppelshow

Kuppelshow 20:15 Die Schule der magischen Tiere Animationsfilm, D/A 2021

Animationsfilm, D/A 2021 22:00 The Equalizer Thriller, USA 2014

SAT.1

14:55 Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 Abenteuerfilm, USA 2006

Abenteuerfilm, USA 2006 17:50 Kevin – Allein zu Haus Komödie, USA 1990

Komödie, USA 1990 19:55 SAT.1 :newstime Nachrichten

Nachrichten 20:15 Kevin – Allein in New York Komödie, USA 1992

Komödie, USA 1992 22:40 Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel Actionfilm, USA 1986

ProSieben

14:55 Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt Show

Show 17:50 ProSiebe :newstime Nachrichten

Nachrichten 18:05 Darüber staunt die Welt – Die witzigsten Weihnachtspannen Show

Show 20:15 Spider-Man: No Way Home Actionfilm, USA 2021

Actionfilm, USA 2021 23:10 Mortal Kombat Actionfilm, USA 2021

VOX

13:50 Eine zauberhafte Nanny Komödie, USA 2006

Komödie, USA 2006 15:50 Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer Komödie, USA 2010

Komödie, USA 2010 17:55 Hitch – Der Date Doktor Komödie, USA 2005

Komödie, USA 2005 20:15 Titanic Katastrophenfilm, USA 1997

Katastrophenfilm, USA 1997 00:05 Medical Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin Doku

RTLZWEI

15:25 Die Schöne und das Biest Abenteuerfilm, F, D 2014

Abenteuerfilm, F, D 2014 17:40 Illuminati Thriller, USA 2008

Thriller, USA 2008 20:15 Inferno Actionfilm, USA, H 2016

Actionfilm, USA, H 2016 22:40 Unhinged – Außer Kontrolle Thriller, USA, GB 2020

Kabel eins

15:50 Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle Abenteuerfilm, I 1972

Abenteuerfilm, I 1972 18:05 Zwei Asse trumpfen auf Actionfilm, I/USA 1981

Actionfilm, I/USA 1981 20:15 Der Name der Rose Krimi, D/F/I 1986

Krimi, D/F/I 1986 23:05 Das Schweigen der Lämmer Thriller, USA 1991

26.12.23, Zweiter Weihnachtstag

ARD

15:25 Das Märchen von der Zauberflöte Märchen, D 2023

Märchen, D 2023 16:25 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 16:35 Der kleine Lord Klassiker, GB 1980

Klassiker, GB 1980 18:15 Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin Spielfilm, A 1957

Spielfilm, A 1957 20:00 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 20:15 Tatort: Kontrollverlust Krimi, D 2023

Krimi, D 2023 21:45 Maria Wern, Kripo Gotland – Tödliches Spiel Krimi, S 2023

Krimi, S 2023 23:15 Tagesschau Nachrichten

Nachrichten 23:25 Louis van Beethoven Spielfilm, D 2020

ZDF

15:10 Rosamunde Pilcher: Von Tee und Liebe Romanze, D 2020

Romanze, D 2020 16:45 Die Rosenheim-Cops Krimi, D 2021

Krimi, D 2021 18:15 Gib Frieden eine Chance Doku

Doku 19:00 heute Nachrichten

Nachrichten 19:15 Album 2023 – Bilder eines Jahres Rückblick

Rückblick 20:15 Das Traumschiff Romanze, D 2023

Romanze, D 2023 21:45 Kreuzfahrt ins Glück Romanze, D 2020

Romanze, D 2020 23:20 Wir können nicht anders Thriller, D 2020

RTL

15:15 Neue Geschichten vom Pumuckl Serie (7 Folgen)

Serie (7 Folgen) 18:45 RTL aktuell Nachrichten

Nachrichten 19:05 Bauer sucht Frau – Neues von den Kultbauern Kuppelshow

Kuppelshow 20:15 Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special Quizshow

Quizshow 00:00 The Equalizer Thriller, USA 2014

SAT.1

15:00 Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten Abenteuerfilm, USA 2011

Abenteuerfilm, USA 2011 17:35 Kevin – Allein in New York Komödie, USA 1992

Komödie, USA 1992 19:55 SAT.1 :newstime Nachrichten

Nachrichten 20:15 Top Gun: Maverick Actionfilm, USA 2022

Actionfilm, USA 2022 22:50 Stirb langsam Actionfilm, USA 1988

ProSieben

09:25 Galileo 360° Ranking XXL Wissensmagazin

Wissensmagazin 17:30 ProSieben :newstime Nachrichten

Nachrichten 17:40 Wer stiehlt Bastian Pastewka die Show? Show

Show 20:15 Aquaman Actionfilm, USA 2018

Actionfilm, USA 2018 23:05 Logan – The Wolverine Actionfilm, USA 2017

VOX

14:05 Wir kaufen einen Zoo Komödie, USA 2011

Komödie, USA 2011 16:35 Titanic Katastrophenfilm, USA 1997

Katastrophenfilm, USA 1997 20:15 Tatsächlich… Liebe Liebesfilm, USA 2003

Liebesfilm, USA 2003 23:00 The Wolf of Wall Street Drama, USA 2013

RTLZWEI

14:35 Das letzte Einhorn Fantasyfilm, USA, GB, J 1982

Fantasyfilm, USA, GB, J 1982 16:25 Legende Fantasyfilm, GB 1985

Fantasyfilm, GB 1985 18:10 Die unendliche Geschichte Fantasyfilm, D 1984

Fantasyfilm, D 1984 20:15 The Green Mile Thriller, USA 1999

Thriller, USA 1999 00:00 Ring Thriller, USA 2002

Kabel eins